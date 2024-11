Grammys 2025: Sabrina Carpenter, Chappell Roan và Raye đại chiến tại hạng mục “Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất”

HHT - Đêm ngày 8/11 (giờ Việt Nam), giải thưởng âm nhạc thường niên Grammys lần thứ 67 đã công bố dàn đề cử. Trong đó, hạng mục "Best New Artist" (Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất) khiến nhiều người chú ý bởi nhiều cái tên gây bão cộng đồng yêu nhạc năm nay.

Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter đã có một năm thành công trong âm nhạc với hàng loạt các bản hit như Espresso hay Please Please Please. Album Short n’ Sweet cũng được đón nhận tích cực từ cộng đồng yêu nhạc cũng như giới chuyên môn. Các sản phẩm âm nhạc của cô liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc và giành chiến thắng tại nhiều lễ trao giải âm nhạc lớn nhỏ.

Dù đã hoạt động hơn 10 năm trong âm nhạc, cô nàng vẫn đủ điều kiện để được đề cử tại hạng mục Best New Artist (Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất) tại Grammys lần thứ 67. Sabrina Carpenter được xem là ứng cử viên chiến thắng sáng giá tại hạng mục này.

Chappell Roan

Trước năm 2024, Chappell Roan vẫn còn là cái tên xa lạ đối với làng nhạc Âu Mỹ dù đã hoạt động từ năm 2017. Nữ ca sĩ bắt đầu nhận được sự chú ý của công chúng sau khi diễn mở màn tại Guts World Tour của Olivia Rodrigo. Tận dụng thời cơ, cô nàng phát hành ca khúc Good Luck, Babe! và nhanh chóng nhận nhiều sự yêu thích, hiện tại ca khúc đã đạt hơn 900 triệu lượt nghe trên Spotify. Album The Rise and Fall of a Midwest Princess (2023) được cộng đồng yêu nhạc đào lại và nhận về nhiều lời khen có cánh.

Năm 2024, các ca khúc của Chappell Roan tiến vào nhiều bảng xếp hạng giúp cô chiến thắng hạng mục Best New Artist tại lễ trao giải VMAs năm nay. Tiếp tục được đề cử tại hạng mục này tại Grammys 2025, liệu Chappell Roan có thể lần nữa vượt mặt Sabrina Carpenter để giành chiến thắng?

Benson Boone

Với bản hit Beautiful Things, Benson Boone đã trở thành nam nghệ sĩ trẻ hiếm hoi bùng nổ trong năm 2024. Anh chàng đã vượt qua nhiều tên tuổi gạo cội để dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng. Ca khúc Beautiful Things đã dành nhiều tuần liền chễm chệ trong Top 10 BXH BillBoard Hot 100 và hiện tại đã đạt hơn 1,5 tỷ lượt nghe trên Spotify. Không chỉ chinh phục các vị giám khảo khi tham gia American Idol, Benson Boone nay đã làm hài lòng giới chuyên môn âm nhạc khi phát hành album đầu tay Fireworks & Rollerblades. Việc anh chàng xuất hiện tại đề cử cho hạng mục Best New Artist tại Grammys 2025 là điều không thể bàn cãi.

Raye

Là ngôi sao mới nổi tại thị trường âm nhạc UK, Raye chính thức được đề cử trong hạng mục Best New Artist tại Grammys lần thứ 67. Năm 2024 là một năm cực kỳ thành công với Raye khi cô nàng liên tục càn quét các lễ trao giải tại Anh với album đầu tay My 21st Century Blue cùng bản hit Escapism. Nữ ca sĩ đã có chiến thắng kỷ lục với 6 chiến thắng trên 7 hạng mục được đề cử trong đêm lễ trao giải The BRIT Awards. Điều thú vị là Raye, Sabrina Carpenter và Benson Boone đều từng diễn mở màn tại một trong những chuyến lưu diễn lớn nhất lịch sử -The Eras Tour của Taylor Swift.

Những cái tên còn lại trong hạng mục Best New Artist tại Grammys 2025 bao gồm Doechii, Khruangbin, Shaboozey và Teddy Swims.

Bên cạnh đó, cái tên gây tiếc nuối nhất khi không xuất hiện tại Best New Artist hay bất kỳ hạng mục nào tại Grammys 2025 chính là Tyla. Với bản siêu hit Water, Tyla đã khiến cộng đồng yêu nhạc thế giới điên đảo với phong cách âm nhạc độc đáo. Album đầu tay của cô nàng - TYLA cũng nhận về sự yêu thích của khán giả và các nhà phê bình. Tuy nhiên, nữ ca sĩ có lẽ vẫn chưa hoàn thành tốt phần lời bài hát khiến các ca khúc nghe khá ngô nghê và được bù lại bởi phần âm thanh nịnh tai. Dù vậy, việc nữ ca sĩ không xuất hiện tại dàn đề cử Grammys 2025 khiến nhiều người không khỏi khó hiểu.