Guardians of the Galaxy Vol.3 - cuộc hành trình cuối cùng của đội Vệ Binh Dải Ngân Hà?

HHT - Một lần cuối đầy cảm xúc, đó là những gì được gói gọn trong “Guardians of the Galaxy Volume 3” - cuộc hành trình cuối cùng sau 9 năm chu du Vũ trụ Điện ảnh Marvel của đội Vệ Binh Dải Ngân Hà.

Vậy là cánh cổng mang tên Giai đoạn 5 của thương hiệu Vũ trụ Điện ảnh Marvel đã chính thức mở ra. Thế nhưng mới ngay từ điểm xuất phát của Kỷ nguyên Đa vũ trụ, thật không may khi phải nói rằng: Ant-Man không phải là người duy nhất có thể sẽ nằm xuống trong cuộc đối đầu với siêu phản diện Kang the Conqueror tại sự kiện Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Vừa mới đây, Marvel Studios đã chính thức cho ra mắt trailer mới nhất của Guardians of the Galaxy Volume 3 với tinh thần “Một lần cuối đầy cảm xúc” đúng như câu mào đầu được dùng trên poster chính thức.

Chuyến cất cánh cuối cùng của đội Vệ Binh Dải Ngân Hà sẽ tiếp diễn tập phim ngắn The Guardians of the Galaxy Holiday Special đã ra mắt vào Giáng sinh 2022. Trong cuộc chiến lần này, “đội dân phòng vũ trụ” sẽ chống lại High Evolutionary (Chukwudi Iwuji đóng) - phản diện với mục đích “tạo ra một xã hội hoàn hảo”, cũng là kẻ đã biến Rocket (Bradley Cooper lồng tiếng) thành một vũ khí sống như hiện tại bằng những lần tra tấn và mổ xẻ tàn bạo.

High Evolutionary sẽ không phải là kẻ thù duy nhất các vệ binh phải đánh bại. Trong số đó còn có cả tộc người Sovereign mà cả hội đã gây chiến trong phần phim riêng thứ hai, với dẫn đầu là Adam Warlock (Will Poulter đóng) - con trai của nữ hoàng Ayesha được mụ tạo ra để trả thù. Không chỉ vậy, Adam Warlock vốn là cá thể tiến hóa được sinh ra trong một loại kén đặc biệt, vậy nên sẽ không ngạc nhiên khi gã có liên quan đến một kẻ tôn sùng sự tiến hóa như High Evolutionary.

Có thể thấy từ trailer, Adam Warlock đang săn tìm Gamora (Zoe Saldana đóng) ngay trên chính hành tinh người thú mà đội vệ binh đang có mặt. Cô đã biến mất suốt nhiều năm trời kể từ khi hỗ trợ các siêu anh hùng chống lại Thanos trong trận đại chiến Avengers: Endgame (2019). Tuy nhiên, vì là một Gamora đến từ một dòng thời gian khác, nữ sát thủ da xanh cũng là nhân tố duy nhất liên quan đến Đa vũ trụ sẽ góp mặt trong phim, cũng là lý do cô nàng hoàn toàn lạnh nhạt với các thành viên khác vì bản thân chưa từng gặp họ trong vũ trụ của mình. Vậy nên cuộc làm quen giữa cô và các vệ binh lần này chắc chắn sẽ rất thú vị, nhất là khi cô em gái Nebula (Karen Gillan đóng) của vũ trụ 616 cũng vui tính hơn rất nhiều.

Đây sẽ là lần đầu Gamora Đa vũ trụ này chính thức đứng trong hàng ngũ các vệ binh, nhưng dường như cũng là lần cuối cùng, khi hai thành viên Rocket và Drax (Dave Bautista đóng) gần như chắc chắn sẽ hy sinh sau nhiều năm chiến đấu. Kết thúc của họ rõ ràng sẽ làm tan rã đội hình Vệ Binh Dải Ngân Hà hiện tại, thế nhưng những thành viên còn lại cũng sẽ hy sinh hay sống sót tới ngày trận đại chiến Đa vũ trụ với Kang the Conqueror diễn ra?

Star-Lord (Chris Pratt đóng) vẫn còn là một ẩn số của MCU khi cả anh và Mantis (Pom Klementieff đóng) vẫn chưa kịp tận hưởng nhiều niềm vui sau khi biết nhau là anh em cùng cha khác mẹ; Nebula chỉ mới bắt đầu tận hưởng cuộc sống sau khi thoát khỏi bàn tay của cha nuôi Thanos; Groot “sáu múi” cũng chỉ đang là chàng trai đang lớn; Kraglin (Sean Gunn đóng) và chú chó ngoại cảm Cosmo (Maria Bakalova lồng tiếng) chỉ vừa mới được chính thức trở thành vệ binh. Vì vậy họ vẫn còn rất nhiều tiềm năng để khai thác, dù đạo diễn James Gunn sẽ chính thức từ giã Marvel để đầu quân cho vũ trụ đối thủ DC.

Câu trả lời sẽ chính thức được giải đáp sau khi đội Vệ Binh Dải Ngân Hà cùng nhau bay vào miền vĩnh viễn trong Guardians of the Galaxy Volume 3 - ra rạp vào ngày 5/5/2023.