Hà Nội có thể có ngày nắng nóng đầu tiên ngay trong tháng 3, nhiệt độ rất cao

HHTO - Trong tuần này, nhiệt độ ở Hà Nội tăng dần, nhìn chung là tăng nhẹ. Nhưng rồi ngay trong tháng 3, dự báo Hà Nội sẽ có ngày nắng nóng đầu tiên của năm 2026 với mức nhiệt độ cao hiếm có ở thời điểm này.

Mặc dù Hà Nội có mưa phùn lất phất ở một số nơi vào sáng nay, 23/3, nhưng xu hướng của tuần này là không mưa mà tăng nhiệt. Ngay chiều nay, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội sẽ ở mức khoảng 30oC, nhiều người có thể thấy khá nóng rồi.

Nhiệt độ ở Hà Nội sẽ tiếp tục tăng dần, và như đã đề cập trong một bản tin trước, ngày 26/3 được dự báo là ngày nóng nhất trong tuần này ở Hà Nội, nhiệt độ cảm nhận buổi trưa và chiều có thể lên mức 34 - 35oC.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 24/3. Có thể thấy Hà Nội sẽ nóng hơn đáng kể. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Đây có thể coi như thời điểm để “làm quen lại” với mùa Hè. Mà cái nóng của mùa Hè có lẽ cũng không còn xa nữa, vì theo dự báo của các mô hình hiện tại thì ngay trong tháng 3 này, Hà Nội có thể sẽ có ngày nắng nóng đầu tiên của năm 2026 (nắng nóng là khi nhiệt độ thực đo cao nhất trong ngày từ 35oC trở lên).

Cụ thể là khoảng ngày 30 - 31/3 (thứ Hai, thứ Ba tuần tới), dự báo nhiệt độ ở Hà Nội vào buổi trưa và chiều sẽ lên đến 35 - 36oC, là nắng nóng. Thậm chí, nhiệt độ cảm nhận có thể lên mức 37 - 39oC. Đây đều là những mức nhiệt độ rất cao ở thời điểm tháng 3 và tất nhiên, ai cũng sẽ thấy rất nóng bức. Nếu nắng nóng duy trì trong cả hai ngày thì đây có thể được coi là đợt nắng nóng đầu tiên của năm 2026 ở Hà Nội.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận cao nhất ở một số khu vực tại miền Bắc ngày 31/3. Ảnh: Ventusky, GFS.

Hiện tại các mô hình đã thống nhất trong dự báo về mức tăng nhiệt như trên ở Hà Nội nên độ chính xác là cao. Có lẽ người dân nên tranh thủ vệ sinh điều hòa, quạt từ bây giờ là phù hợp rồi.