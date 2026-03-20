Hà Nội sắp tăng nhiệt, có ngày lên sát mức nắng nóng, dự báo sẽ là hôm nào?

HHTO - Nhiệt độ ở Hà Nội sẽ tăng trong tuần sau, dự báo có ngày lên rất gần mức nắng nóng. Cụ thể nhiệt độ ở Hà Nội sẽ thế nào?

Mặc dù hiện tại ở Hà Nội đang khá ẩm, nhất là vào sáng và tối, gây cảm giác hơi oi bí, nhưng dù sao cũng chưa đến mức nồm nặng và nhiệt độ còn đang ở mức khá mát, hoặc nếu gọi là nóng thì cũng mới chỉ “nóng nhẹ”.

Chiều nay, 20/3, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội là khoảng 30oC. Như đã đề cập trong một bản tin trước, những ngày này nhiệt độ ở Hà Nội không thay đổi nhiều, có nhích lên hay xuống thì cũng không được cảm nhận rõ rệt.

Ngày mai trời nhiều mây hơn, ở Hà Nội có thể mưa nhưng khả năng thấp, nếu có thì chủ yếu là mưa nhỏ rải rác, tập trung vào buổi sáng. Vì vậy, nhiệt độ buổi trưa và chiều có thể giảm một chút, xuống mức 28oC.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 20/3. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Có một điều thú vị là thời tiết ở Hà Nội đợt này dường như cũng “làm việc” theo tuần. Tức là, Hà Nội duy trì trạng thái thời tiết “chưa nóng” này đến hết tuần này, và dự báo từ đầu tuần sau bắt đầu tăng nhiệt rõ ràng hơn.

Để rồi đến khoảng ngày 25 - 26/3, dự báo ở Hà Nội sẽ khá nóng, nhiệt độ cảm nhận lên mức 34 - 35oC (nếu tính theo nhiệt độ thực đo thì 35oC là mức nắng nóng). Ở thời điểm này trong năm mà nhiệt độ lên như vậy là cao hơn nhiều so với trung bình nhiều năm, và vì lâu nay trời chưa nóng nên khi mới nóng lên thì nhiều người sẽ cảm thấy rất nóng bức, khó chịu.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều ngày 25/3 và/ hoặc 26/3: Hà Nội có thể lên tới 35oC. Ảnh: Ventusky, ICON.

Đồng thời, kiểu thời tiết chuyển mùa cũng dễ gây mệt mỏi, nhức đầu, dị ứng da và đường hô hấp…, nên khi nhiệt độ tăng như vậy, người dân lưu ý chọn trang phục phù hợp, nên là trang phục nhẹ thoáng, trong ngày uống nước đều đặn.