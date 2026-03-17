Ngôi sao chổi "liều lĩnh" sắp áp sát Mặt Trời: Khi nào có thể quan sát?

HHTO - Một trong những hiện tượng thiên văn đáng chú ý nhất đầu năm 2026 đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu bầu trời là sao chổi C/2026 A1 (MAPS). Đây là một thành viên của nhóm sao chổi Kreutz sungrazer - những thiên thể có quỹ đạo lao sát Mặt Trời với khoảng cách cực nhỏ, tiềm ẩn nguy cơ tan rã nhưng cũng có thể tạo nên màn trình diễn rực rỡ hiếm có.

Tiến sát Mặt Trời ở khoảng cách cực nguy hiểm

Theo các dữ liệu quan sát, C/2026 A1 (MAPS) sẽ đạt điểm cận nhật vào lúc 21h21 ngày 4/4, khi chỉ cách bề mặt Mặt Trời khoảng 160.000 km. Đây là khoảng cách cực kỳ nhỏ trong thiên văn học, đủ để sao chổi phải đối mặt với nhiệt độ khổng lồ từ nhật hoa.

Nếu không bị phá hủy, sao chổi có thể bùng sáng mạnh, thậm chí đạt mức có thể quan sát bằng mắt thường, thậm chí trong điều kiện ban ngày - điều vốn rất hiếm xảy ra với các sao chổi thông thường.

Có thể quan sát từ cuối tháng 3 nhưng thời gian rất ngắn

Hiện tại, sao chổi đang có độ sáng biểu kiến khoảng +9,9 và xuất hiện trong chòm sao Cetus (Kình Ngư) trên bầu trời sau hoàng hôn. Người quan sát tại Việt Nam có thể bắt đầu tìm kiếm thiên thể này bằng kính thiên văn, hướng về phía Tây - Tây Nam, ở độ cao khoảng 30 độ ngay sau khi Mặt Trời lặn.

Từ ngày 21-22/3, sao chổi sáng khoảng +9,0 và có thể quan sát trong khung giờ từ 18h30 đến trước 20h. Sang tuần từ 23-29/3, độ sáng tăng nhanh từ +8,4 lên +5,6, nhưng thời gian quan sát lại rút ngắn dần, chỉ còn khoảng 30 phút sau hoàng hôn vào cuối tuần.

Đến giai đoạn cận nhật từ 30/3-4/4, độ sáng tăng đột biến, từ +4,9 xuống tới -7,5. Tuy nhiên, do nằm rất gần Mặt Trời, sao chổi gần như không thể quan sát trực tiếp nếu không có thiết bị chuyên dụng và các biện pháp đảm bảo an toàn tương tự khi quan sát nhật thực.

Sau cận nhật: Cơ hội lóe sáng rồi nhanh chóng biến mất

Nếu sống sót sau cú “lướt” sát Mặt Trời, C/2026 A1 (MAPS) sẽ đổi hướng biểu kiến và di chuyển trở lại vùng trời xa hơn. Khi đó, người quan sát có thể thấy sao chổi xuất hiện thấp gần chân trời phía Tây ngay sau hoàng hôn, kèm theo khả năng xuất hiện đuôi dài nổi bật.

Ngày 6/4 được dự báo là thời điểm sao chổi ở gần Trái Đất nhất với độ sáng khoảng -1,7, tuy nhiên chỉ có thể quan sát thoáng qua trước khi lặn sau 18h30. Những ngày tiếp theo, độ sáng sẽ giảm nhanh và đến giữa tháng 4, sao chổi sẽ mờ dần ngoài khả năng quan sát bằng mắt thường.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng sao chổi là những thiên thể rất khó dự đoán, độ sáng và khả năng tồn tại có thể thay đổi đáng kể so với tính toán ban đầu. Vì vậy, người yêu thiên văn nên tiếp tục theo dõi các cập nhật để không bỏ lỡ những diễn biến mới nhất.

Sự xuất hiện của C/2026 A1 (MAPS) không chỉ là cơ hội hiếm để quan sát một sao chổi sáng mà còn là lời nhắc về vẻ đẹp và sự khó lường của vũ trụ. Nếu đủ “may mắn” vượt qua thử thách khắc nghiệt khi tiến sát Mặt Trời, đây có thể trở thành một trong những hiện tượng thiên văn ấn tượng nhất năm 2026.