Hà Nội có thể vừa lạnh vừa mưa do gió mùa Đông Bắc, miền Bắc nhiều nơi mưa to

Thục Hân
HHTO - Đợt không khí lạnh sắp về miền Bắc sẽ gây ảnh hưởng rất rõ rệt. Nhiều nơi có mưa to và dông, có thể có mưa dông mạnh. Ở Hà Nội, có thời điểm trời mưa lạnh.

Tóm tắt nhanh:

· Không khí lạnh sẽ về miền Bắc từ đêm 28/4, gây mưa dông nhiều nơi.

· Dự báo Hà Nội mưa từ đêm 28/4 đến sáng 29/4, nhiệt độ có thể xuống mức lạnh.

Miền Bắc lại sắp đón gió mùa Đông Bắc và sự oi ả mà nhiều người ở Hà Nội có thể cảm thấy vào hôm nay, 28/4, chính là một "tín hiệu" của việc không khí lạnh sắp về.

Chiều nay, nhiệt độ Hà Nội lên tới 35 - 37oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), nhiều người thấy khá nóng và oi bức.

Từ tối nay, nhiều nơi ở miền Bắc bắt đầu mưa. Đến khoảng đêm nay, gió mùa Đông Bắc sẽ về đến miền Bắc, khiến một số nơi có thể có mưa to và dông mạnh. Khi thấy có mưa to gió lớn, dông lốc, người dân không nên ra ngoài; nếu đang ở ngoài thì cần tìm chỗ trú chắc chắn ngay, không đứng dưới cây to hoặc gần những kết cấu dễ rơi, đổ.

Mưa dông ở miền Bắc do ảnh hưởng của không khí lạnh
Dự báo mưa ở một số khu vực tại miền Bắc sáng sớm mai, 29/4 (những vùng màu xanh là mưa nhỏ đến vừa, màu đỏ là mưa vừa đến mưa to). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Tại Hà Nội, từ đêm nay đến sáng mai, 29/4, có thể có lúc mưa to. Một số mô hình lớn dự báo rạng sáng mai Hà Nội vừa mưa vừa lạnh, với nhiệt độ cảm nhận chỉ khoảng 21 - 22oC (là mức lạnh). Dự báo về nhiệt độ chưa hoàn toàn thống nhất, vẫn có mô hình dự báo sáng mai nhiệt độ Hà Nội là khoảng 24oC.

Dù nhiệt độ là 22oC hay 24oC thì ở thời điểm này cũng là khá thấp, kèm mưa nữa thì nhiều người sẽ thấy lạnh. Vì vậy, người dân ra ngoài sớm nên có áo dài tay hoặc áo khoác nhẹ và đồ che mưa.

Hà Nội chuyển mát đến se lạnh do gió mùa Đông Bắc cuối tháng 4
Dự báo của mô hình GFS về nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc sáng sớm mai, 29/4. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, GFS.

Dự báo mưa ở Hà Nội do không khí lạnh sẽ tạnh ngay trong sáng mai, sau đó trời đẹp, nhiệt độ cảm nhận buổi chiều chỉ khoảng 27oC, ngoài trời rất dễ chịu.

Thục Hân
