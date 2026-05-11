Hà Nội lại sắp có nhiệt độ cảm nhận chạm 40 độ, nóng kéo dài bao nhiêu ngày?

HHTO - Miền Bắc lại sắp đón đợt nắng nóng, dự báo nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội sẽ vượt 40 độ C sau một số ngày mát mẻ. Đợt nóng này có thể duy trì trong mấy ngày?

Tóm tắt nhanh: · Hà Nội đang tăng nhiệt trở lại sau vài ngày thời tiết mát mẻ. · Từ khoảng 13 - 16/5, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội có thể lên khoảng 40oC. · Dù oi nóng ban ngày, chiều tối vẫn có khả năng xảy ra mưa dông.

Hà Nội bắt đầu tăng nhiệt từ hôm nay, 11/5, chỉ còn buổi sáng và tối là mát mẻ chứ ban ngày đã khá nóng oi, mặc dù nhiệt độ chưa cao hẳn lên mức nắng nóng (là mức 35oC trở lên).

Chiều nay, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội khoảng 35 - 36oC. Ngày mai sẽ nóng hơn một vài độ C. Từ khoảng 13/5, nhiệt độ cảm nhận sẽ lên đến khoảng 40oC, dù nhiệt độ thực đo có thể mới ngấp nghé ngưỡng nắng nóng.

Theo các mô hình hiện tại, nắng nóng ở Hà Nội có khả năng bắt đầu từ ngày 14/5, có thể kéo dài trong 2 - 3 ngày. Cũng có mô hình cho rằng nhiệt độ ở Hà Nội chỉ lên sát chứ chưa chạm ngưỡng nắng nóng. Tuy nhiên, sự chênh lệch ít đó chủ yếu chỉ là để ghi nhận có phải nắng nóng hay không, chứ nhiệt độ cảm nhận từ ngày 14/5 - 16/5 vẫn cao, có thể đều ở mức 40oC hoặc hơn.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 12/5. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Sự tăng nhiệt độ lần này ở Hà Nội có một vài điều đáng chú ý. Thứ nhất là trời nóng lên sau một số ngày mát mẻ có thể khiến cơ thể phải thích nghi trở lại nên dễ mệt mỏi, nhức đầu. Thứ hai là vẫn có thể xảy ra mưa dông chiều tối - đây là hiện tượng thường thấy vào thời điểm đầu Hè. Người dân lưu ý trong những ngày nắng nóng thì nên uống nhiều nước suốt cả ngày, ra ngoài nên có đồ che chắn nắng.

Sau vài ngày nắng nóng như trên thì dự báo nhiệt độ ở Hà Nội lại giảm nhưng sẽ không giảm mạnh đến như những ngày vừa rồi nữa. Điều này cũng là dễ hiểu vì bây giờ đã là mùa Hè, chỉ có thể nóng hơn hoặc đỡ nóng, chứ khả năng có những ngày mát lạnh hẳn là thấp.