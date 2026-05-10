Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khám phá

Google News

Miền Bắc sắp có đợt nắng nóng: Hà Nội có thể nóng bao nhiêu độ, vào ngày nào?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Nhiệt độ ở miền Bắc đang tăng dần và dự báo là một đợt nắng nóng sắp bắt đầu. Trong đợt này, Hà Nội có thể nóng đến mức nào, nhiệt độ lên bao nhiêu?

Tóm tắt nhanh:

· Miền Bắc được dự báo bắt đầu có nắng nóng từ khoảng 13 - 14/5.

· Nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội có thể lên tới 40 - 41oC vào buổi trưa và chiều.

· Ở Hà Nội không đến mức nắng nóng gay gắt nhưng đợt nóng có thể kéo dài.

Hà Nội từ đầu tháng 5 đến giờ về căn bản là có thời tiết khá dễ chịu. Có không khí lạnh, có mưa, có nắng, tất nhiên có một vài ngày oi bức nhưng nhiệt độ nhìn chung là khá dễ chịu.

Nhưng bây giờ đang là mùa Hè và việc trời nóng dần lên, có những lúc đến mức nắng nóng (khi nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 35oC trở lên), là dễ hiểu.

Từ 11/5, nhiệt độ ở Hà Nội tăng dần. Buổi chiều 11/5, nhiệt độ cảm nhận ngoài trời ở Hà Nội là khoảng 35 - 36oC. Cùng thời điểm ngày 12/5, nhiệt độ cảm nhận dự báo là khoảng 37 - 38oC. Và từ 13 - 14/5 thì đợt nắng nóng có thể bắt đầu.

Miền Bắc sắp bước vào đợt nắng nóng sau nhiều ngày thời tiết mát mẻ.
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều 11/5. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Đợt nắng nóng sắp tới không đến mức dữ dội, đặc biệt nếu xét đến việc bây giờ là đầu tháng 5 - thời điểm mà nhiều năm, ở miền Bắc đã có nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên, nhiều người đang quen với nhiệt độ vừa phải, trời mát mẻ thì vẫn có thể sẽ thấy nóng bức, khó chịu.

Trong đợt nóng nói trên, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội vào buổi trưa và chiều dự báo sẽ lên mức 40 - 42oC. Đáng chú ý là đợt nóng này có thể kéo dài ít nhất vài ngày, ngoài ra buổi chiều tối hoặc tối vẫn có thể có dông cục bộ (dù khả năng không cao).

Nhiệt độ cảm nhận ngoài trời ở Hà Nội tăng cao trong đợt nắng nóng.
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều 13/5: Có thể thấy trời nóng lên nhanh. Ảnh: Ventusky, ICON.

Khi nắng nóng trở lại sau nhiều ngày mát mẻ, cơ thể lại sẽ phải thích nghi nên có thể dễ mệt mỏi, người dân lưu ý uống nhiều nước trong suốt cả ngày, ra ngoài nên có đồ che chắn nắng, đề phòng nguy cơ sốc nhiệt.

ft1481.jpg

Thục Hân
#thời tiết Hà Nội #nhiệt độ Hà Nội #thời tiết miền bắc #nắng nóng miền Bắc #đợt nắng nóng tháng 5 #bao giờ Hà Nội có nắng nóng

Xem thêm

Cùng chuyên mục