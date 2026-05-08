Tài xế xe ôm đòi 700.000đ của cặp vợ chồng: Hành vi có thể bị xem xét ra sao?

HHTO - Công an xã Thiên Lộc (Hà Nội) cho biết đã vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc xe ôm thu 700.000 đồng của đôi vợ chồng sau khi chở họ đi quãng đường khoảng 12 km. Một tài xế xe ôm được cho là đã rút vật nhọn đe dọa cặp vợ chồng - việc làm này có thể là vi phạm gì?

Tóm tắt nhanh: · Công an xã Thiên Lộc và các đơn vị chức năng của Công an TP Hà Nội đang xác minh vụ việc tài xế xe ôm bị phản ánh đòi 700.000 đồng cho quãng đường khoảng 12 km. · Chi tiết “rút vật nhọn” là yếu tố đáng chú ý. · Pháp luật có sự phân biệt giữa tội cướp tài sản và cưỡng đoạt tài sản. · Người dân khi gặp tình huống bị đe dọa nên ưu tiên sự an toàn và trình báo cơ quan chức năng.

Ngay trong đêm 7/5, sau khi đoạn video ghi lại cảnh được cho là một tài xế xe ôm đe dọa một cặp vợ chồng để đòi 700.000 đồng được đăng lên mạng xã hội, Công an xã Thiên Lộc đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an thành phố Hà Nội khẩn trương vào cuộc xác minh, theo báo Tiền Phong.

Cụ thể sự việc được cho là thế này: Một cặp vợ chồng muốn vào bến xe Mỹ Đình để đón xe khách về Lai Châu, nhưng bị một số tài xế xe ôm ngăn cản rồi được chở đến điểm đón trả khách gần Khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Tiếp theo, tài xế yêu cầu cặp vợ chồng phải trả 700.000 đồng tiền xe cho quãng đường khoảng 12 km. Khi cặp vợ chồng phản ứng vì thấy giá cao, tài xế được cho là đã rút vật nhọn đe dọa. Sau đó, cặp vợ chồng đành đưa tiền.

Một tài xế xe ôm được cho là dùng vật nhọn đe dọa cặp vợ chồng. Ảnh: TPO.

Trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng cho rằng tài xế làm như vậy là vi phạm pháp luật.

Ở góc độ pháp lý, cần nhấn mạnh rằng, việc xác định một hành vi có cấu thành tội phạm nào hay không là thuộc thẩm quyền của các cơ quan chức năng, dựa trên chứng cứ, lời khai, hình ảnh, mục đích, diễn biến cụ thể.

Tuy nhiên, với các vụ việc có yếu tố đe dọa để buộc người khác giao tiền, pháp luật thường xem xét các dấu hiệu liên quan đến nhóm các tội xâm phạm sở hữu. Trong đó, có hai tội danh thường được nhắc tới trong các tình huống có yếu tố đe dọa nhằm lấy tài sản là tội Cướp tài sản và tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo trang web của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội, thì:

Khoản 1 Điều 168 Bộ luật Hình sự tội Cướp tài sản, quy định: “Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản".

Khoản 1 Điều 170 Bộ luật Hình sự tội Cưỡng đoạt tài sản, quy định: “Người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Cặp vợ chồng trong sự việc. (Ảnh chụp màn hình).

Có thể thấy, có một điểm khác biệt đáng chú ý giữa hai tội danh trên là thời điểm đe dọa dùng vũ lực. Theo Tạp chí Tòa án Nhân dân Điện tử, với tội cướp tài sản, thời điểm dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực là ngay tức khắc; còn với tội cưỡng đoạt tài sản, thời điểm đe dọa dùng vũ lực có thể kéo dài, đứt quãng.

Ngoài ra, cũng cần xét đến tình trạng của nạn nhân, có phải là “lâm vào tình trạng không thể chống cự” hay không.

Vì vậy, chi tiết “rút vật nhọn” và tình trạng lúc đó của nạn nhân có thể sẽ được xem xét kỹ trong khi cơ quan chức năng xác minh, làm rõ sự việc.

Nạn nhân kể lại sự việc. Ảnh: TPO.

Với người dân, khi gặp tình huống bị đe dọa, ưu tiên trước hết vẫn là bảo đảm an toàn, tránh đôi co trực tiếp; nếu có thể thì ghi nhớ đặc điểm người và phương tiện, lưu lại bằng chứng, chia sẻ vị trí cho người thân. Sau đó, trình báo công an gần nhất; điều quan trọng là để cơ quan chức năng xác minh, xử lý đúng người, đúng hành vi, đúng quy định của pháp luật.