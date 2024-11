Hà Nội sắp đón 2 đợt gió mùa liên tiếp, không còn tình trạng "rét online"

HHT - Sắp tới sẽ có đợt không khí lạnh tăng cường tràn xuống nước ta. Nhiệt độ ở vùng miền núi phía Bắc có thể xuống dưới 10 độ C, Hà Nội sẽ có nền nhiệt từ 17- 18 độ C.

Những ngày vừa qua, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát đi các bản tin dự báo về sự xuất hiện của đợt không khí lạnh ở miền Bắc. Tuy nhiên, trời vẫn nắng kèm theo hanh khô nên cảm giác oi bức vẫn là chủ đạo, gần như chưa cảm nhận được không khí lạnh.

Nhiều bạn trẻ còn đùa với nhau rằng đọc thông tin dự báo thời tiết có không khí lạnh tràn về nhưng thực tế không cảm thấy lạnh, thậm chí vẫn thấy nóng bức như mùa Hè, hóa ra chỉ "rét online" mà thôi.

Do đợt không khí lạnh vừa qua rất khô nên trời vẫn ít mây và có nắng, nhiệt độ ban ngày có giảm nhưng không nhiều. Trên thực tế, nhiệt độ thấp nhất thường rơi vào đêm và sáng sớm. Căn cứ số liệu đo đạc của mạng lưới trạm khí tượng ở phía Bắc cũng cho thấy nhiệt độ thấp nhất đang giảm đi. Ban đêm nhiệt độ giảm khiến cho biên độ nhiệt độ ngày và đêm tăng, dễ ảnh hưởng tới sức khỏe, gặp các vấn đề về hô hấp...

Trong 3 ngày tới tại khu vực Hà Nội, dự báo ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất lên tới 29-30 độ C; sáng sớm và đêm trời lạnh, không mưa, với nhiệt độ thấp nhất ở mức 21-22 độ C.

Khoảng ngày 25/11, một đợt không khí lạnh tràn về khiến nhiệt độ cao nhất ở Thủ đô Hà Nội khoảng 24 độ C, giảm 5 độ C so với ngày hôm trước, thấp nhất 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong ngày duy trì 23-24 độ C.

Tới ngày 29-30/11, thêm một đợt không khí lạnh căng cường mạnh tràn về miền Bắc, nhiệt độ thấp nhất trong ngày ở Hà Nội giảm xuống ngưỡng 16 độ C, ban ngày có nắng.