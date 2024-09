Hà Nội sắp đón một đợt không khí lạnh mới, cường độ có mạnh hơn đợt vừa qua?

HHT - Miền Bắc cũng như thủ đô Hà Nội sẽ đón một đợt không khí lạnh mới, nền nhiệt sẽ giảm từ 3 - 4 độ C, trời chuyển mát do cường độ của đợt không khí lạnh này ở mức nhẹ nhưng có thể kèm theo mưa dông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25/9, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng đêm có mưa rào và dông rải rác. Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa rào và dông vài nơi.

Lũ trên các sông tiếp tục xuống dần. Mực nước hạ lưu sông Mã tại Giàng xuống mức báo động 1; sông Hoàng Long, sông Chu và sông Cả xuống dưới mức báo động 1.

Tình trạng ngập lụt tại các huyện Thạch Thành, Quan Hóa, Thọ Xuân, Yên Định, Thiệu Hóa, Thường Xuân, Mường Lát, Cẩm Thủy, Như Xuân tiếp tục kéo dài 2-3 ngày tới, sau giảm dần.

Lũ ở hạ lưu sông Bưởi tại Kim Tân dao động ở mức đỉnh (12,2m), sau xuống; lũ các sông ở Thanh Hóa tiếp tục xuống. Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông ở Thanh Hóa tiếp tục xuống dần.

Vào khoảng ngày 2 - 3/10, khả năng miền Bắc sẽ đón thêm đợt không khí lạnh thứ 2. Đợt không khí lạnh này có cường độ khả năng cũng giống đợt không khí lạnh đầu mùa khiến nhiệt độ tại miền Bắc không giảm sâu, chỉ giảm khoảng 3-4 độ C. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất sẽ giảm từ 31 độ C xuống 27 - 28 độ C, nhiệt độ thấp nhất giảm còn 24 độ C. Tại Cao Bằng, một trong những tỉnh sẽ chịu ảnh hưởng sớm nhất của không khí lạnh, nhiệt độ cao nhất sẽ giảm còn 29 độ C, thấp nhất là 21 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết thêm, không khí lạnh hoạt động tăng dần từ tháng 10 và xu hướng gia tăng tần suất, cường độ mạnh dần từ tháng 11.

Hiện tượng rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc bộ có khả năng xuất hiện vào nửa cuối tháng 12 (tương đương so với trung bình nhiều năm); trong tháng 1 và tháng 2/2025, rét đậm, rét hại tiếp tục xuất hiện trên diện rộng. Cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại kéo dài khoảng 5 - 8 ngày, kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá ở vùng núi Bắc Bộ.