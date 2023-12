Hà Nội sắp thay đổi thời tiết: Khi nào trời chuyển gió và dự báo sẽ có mưa không?

HHT - Sau những ngày gió mùa Đông Bắc khá lạnh, thời tiết Hà Nội lại sắp có sự thay đổi. Trong tuần này, ngày nào Hà Nội sẽ chuyển gió và sẽ có mưa vào thời điểm nào?

Sáng nay, 4/12, thời tiết Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc nước ta vẫn khá lạnh. Lúc 8h sáng, nhiệt độ thực ngoài trời ở Hà Nội là 18oC, các tỉnh thành lân cận chênh 1 - 2oC. Nhiệt độ này sẽ tăng dần lên trong ngày, đạt 21 - 22oC vào buổi chiều. Độ ẩm buổi sáng thì tương đối cao nhưng cũng giảm dần trong ngày, xuống mức khoảng 80%. Trong cả ngày, ở Hà Nội vẫn có gió Đông Bắc.

Nhưng Hà Nội sẽ chuyển gió từ ngày mai. Theo dự báo hiện tại, từ chiều 5/12, ở Hà Nội sẽ chuyển gió Đông, có lúc là gió Đông Nam, nhiệt độ tăng lên đến 24oC. Đi kèm với đó là độ ẩm cũng tăng dần, đến tối mai, độ ẩm lên sát 90%. Kiểu thời tiết này cũng xảy ra ở các tỉnh thành lân cận như Hải Dương, Bắc Ninh, Hòa Bình…

Sang đến ngày thứ Tư, 6/12, sự thay đổi thời tiết sẽ rõ rệt hơn. Hà Nội có gió Bắc vào buổi sáng và trong ngày đôi khi có gió Tây Bắc, độ ẩm lên rất cao, đặc biệt vào buổi sáng (hơn 90%), có thể khiến những người có cơ địa nhạy cảm thấy mệt mỏi, khó chịu.

Không chỉ vậy, theo dự báo hiện tại của các trang thời tiết lớn như AccuWeather và Zoom Earth thì khả năng lớn là Hà Nội sẽ có mưa vào sáng thứ Tư. Dù lượng mưa ít, không đến 1 mm/h, nhưng kết hợp với độ ẩm cao và gió thì người đi làm, đi học sớm sẽ dễ cảm thấy lạnh buốt, vì vậy nên mặc ấm và mặc những đồ ít thấm nước/ hơi ẩm.

Sau ngày thứ Tư, dự báo Hà Nội sẽ chuyển sang kiểu thời tiết nắng hanh vào ban ngày với độ ẩm xuống rất thấp (trên dưới 50%) vào buổi trưa và chiều. Do có nắng nên nhiệt độ vào buổi trưa - chiều có thể lên đến 26 - 28oC.