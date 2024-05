Không khí lạnh lại về khiến miền Bắc có mưa dông, Hà Nội tiếp tục giảm nhiệt độ

HHT - Miền Bắc nước ta liên tiếp đón không khí lạnh nhẹ trong những ngày gần đây, khiến nhiệt độ toàn miền được duy trì ở mức vừa phải. Một đợt không khí lạnh nữa lại đang về, trong 2 ngày tới nhiều tỉnh thành miền Bắc sẽ có mưa to và dông.

Sáng nay, 7/5, hình ảnh vệ tinh cho thấy trời rất nhiều mây ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nước ta, một số tỉnh thành có mưa nhỏ đến vừa, phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to.

Hiện có một đợt không khí lạnh nhẹ ở phía Bắc đang di chuyển theo hướng Nam, dự báo đến đêm nay, rạng sáng mai sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta. Khi chuyển gió Bắc - Đông Bắc, trong ngày mai, khu vực Đông Bắc Bắc Bộ giảm 1 - 2oC so với hôm nay, chiều mai sẽ có nhiệt độ khoảng 28 - 29oC. Mức giảm tương đối ít như vậy là do không khí lạnh ở thời điểm này khá nhẹ và hiện tại nhiệt độ ở miền Bắc cũng không cao.

Sáng mai, không khí lạnh về đến đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm thủ đô Hà Nội, nhưng vẫn có ảnh hưởng của gió Đông từ biển vào, nên trong ngày thứ Tư và thứ Năm (8 - 9/5), Hà Nội sẽ có gió thay đổi giữa Đông và Đông Bắc. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Hà Nội sẽ giảm khoảng 2oC, vào đầu giờ chiều sẽ ở khoảng 33 - 34oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), trời mát.

Dự báo trong hôm nay và ngày mai, toàn miền Bắc có mưa rải rác, từ chiều tối mai (8/5) đến sáng ngày kia (9/5) có nhiều nơi mưa vừa đến mưa to. Ở thủ đô Hà Nội, mưa sẽ tập trung vào chiều tối thứ Tư và sáng hoặc trưa thứ Năm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo, mưa rào và dông sẽ xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong ngày 8 và 9/5, có nơi mưa rất to. Vì vậy, người dân nên chú ý đề phòng dông gió, lốc, sét.