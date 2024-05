Miền Bắc sắp tăng nhiệt trước khi chuyển gió Đông Bắc, Hà Nội lại lên 40 độ C

HHT - Sau những ngày có mưa rải rác và nhiệt độ trung bình tương đối thấp so với thời điểm nửa đầu tháng 5 hằng năm, miền Bắc nước ta chuẩn bị tăng nhiệt. Tuy nhiên, nhiệt độ cao không kéo dài do sẽ có một đợt gió Đông Bắc nữa. Nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội sẽ lên cao vào ngày nào, và khi nào thì trời chuyển gió?

Trong những ngày gần đây, toàn miền Bắc và cả Bắc Trung Bộ nước ta khá mát mẻ do có những đợt không khí lạnh nhẹ, giúp giảm nhiệt. Ngoài ra, do trời nhiều mây và vẫn có gió đưa hơi nước từ biển vào nên miền Bắc có mưa, một số nơi có mưa to và dông.

Theo hình ảnh vệ tinh, mây ở miền Bắc đã tan bớt, gió cũng đã chuyển hướng Đông - Đông Nam khiến độ ẩm tương đối cao. Trong ngày và đêm nay (9/5), Bắc Bộ vẫn có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, một vài tỉnh thành có thể mưa rất to. Hà Nội cũng có mưa rải rác nhưng do mây tan đi nhanh nên chủ yếu chỉ mưa nhỏ đến vừa ở từng khu vực trong thành phố.

Từ đêm nay, mưa ở miền Bắc giảm dần và ngày mai, nhiệt độ bắt đầu tăng, mỗi ngày tăng 2 - 3oC. Nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội hôm nay là 34oC, chiều mai sẽ là 37oC và cuối tuần (11 - 12/5) là 40oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời). Trong ngày, ở Hà Nội xen kẽ giữa có nắng và nhiều mây, thỉnh thoảng có mưa rải rác nhưng chủ yếu là mưa nhỏ. Các tỉnh thành lân cận có nhiệt độ tương tự Hà Nội, ở Đông Bắc Bắc Bộ (Lạng Sơn, Cao Bằng) thì nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức 30 - 32oC.

Nhiệt độ ở miền Bắc chỉ tăng như vậy rồi lại có một đợt gió Đông Bắc về vào tối Chủ Nhật đến sáng thứ Hai tới. Ở thời điểm này có lẽ chỉ nên gọi là đợt gió Đông Bắc thay vì không khí lạnh, vì nó không gây lạnh nữa. Gió Đông Bắc sẽ khiến nhiệt độ miền Bắc giảm 2 - 3oC hoặc hơn, và dự báo lại sẽ gây mưa vào đầu tuần sau.