Hai mỹ nam của “Wednesday”: Một có tin đồn hẹn hò với nữ chính Jenna Ortega, một đã có… chồng!

HHT - Không chỉ có nữ diễn viên chính Jenna Ortega nổi trội, “Wednesday” của Netflix còn sở hữu nhiều diễn viên trẻ và tài năng khác. Trong đó có Hunter Doohan và Percy Hynes White - thủ vai hai chàng trai đều “crush” Wednesday.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Hunter Doohan - Trai đẹp đã có… chồng

Trong Wednesday, Hunter Doohan thủ vai Tyler Galpin, là con trai của cảnh sát trưởng và là một nhân viên pha chế tại một quán cà phê trong thị trấn. Tyler không phải là học viên của Học viện Nevermore nhưng vẫn có cơ hội gặp gỡ Wednesday và dần trở nên thân thiết hơn với cô con gái nhà Addams. Thậm chí, Tyler còn cùng Wednesday đi vũ hội và là người mà Wednesday trao nụ hôn đầu tiên.

Hunter Doohan sinh năm 1994, cung Ma Kết, là một diễn viên người Mỹ. Lần đầu tiên Hunter Doohan tham gia diễn xuất là trong một vở kịch ở trường trung học. Trước khi được biết đến với vai Tyler trong Wednesday, Hunter Doohan đã tham gia một số phim như Showtime’s Your Honor, What/ If, Schooled, Westworld…

Bố mẹ của Hunter Doohan không hoạt động trong showbiz hay có liên quan đến hoạt động nghệ thuật. Thực tế, cha của anh - Peter Doohan, là một vận động viên quần vợt chuyên nghiệp người Úc những năm 80.

Hiện tại, Hunter Doohan là “hoa đã có chủ”, chính xác là đã có… chồng. Vào ngày 17/6/2022, trên Instagram, Hunter Doohan đã chia sẻ ảnh đám cưới của mình với hôn phu là Fielder Jewett. Ngược dòng thời gian, vào đêm Giao thừa năm 2020, Hunter Doohan đã ngỏ lời cầu hôn Jewett.

Fielder Jewett không phải là người của công chúng, đang học trường luật tại Đại học Loyola và dự kiến tốt nghiệp vào năm 2024. Có vẻ cả hai đã ở bên nhau ít nhất 4 năm, kể từ năm 2018, dựa vào những hình ảnh mà họ đã chia sẻ trên mạng xã hội.

Percy Hynes White - Trai đẹp có tin đồn hẹn hò

Với vai Xavier Thorpe trong Wednesday, Percy Hynes White không những được làm việc cùng thần tượng - đạo diễn Tim Burton - mà còn có một bước tiến lớn tiếp theo trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Trong Wednesday, Percy vào vai Xavier, một chàng trai có tài năng vẽ tranh và khiến những tác phẩm của mình bước ra khỏi trang giấy - theo đúng nghĩa đen.

Bởi khả năng đặc biệt đó, Xavier là học viên của Học viện Nevermore trước khi Wednesday chuyển đến. Ngay cả khi Wednesday không nhớ, Xavier vẫn nhớ cả hai từng có kỷ niệm tuổi thơ - khi cả hai còn nhỏ, họ đã từng gặp nhau. Bị Wednesday thu hút, đến nỗi Xavier vẽ tranh cô nàng khắp nơi, nhưng Wednesday vẫn cho anh chàng “ăn bơ”.

Percy Hynes White là diễn viên người Canada, sinh năm 2001, không phải là gương mặt xa lạ với màn ảnh. Trước Wednesday, Percy đã tham gia một số phim đáng chú ý như Rookie Blue, Murdoch Mysteries, The Twilight Zone, Night At The Museum và The Gifted của Marvel. Anh là con trai của một cặp bố mẹ nổi tiếng. Bố Joel Thomas Hynes là diễn viên kiêm đạo diễn, và là nhà văn; mẹ Sherry White vừa là diễn viên, biên kịch, vừa là nhà làm phim.

Percy kể lại, ngày anh nhận được thông báo mình trúng vai trong Wednesday là ngày Cá Tháng Tư. Vì thế, khi mẹ Percy thông báo cho anh tin vui, anh lại bảo mẹ hãy ra khỏi phòng và đi ngủ tiếp. “Tôi nghĩ mẹ đang chơi khăm tôi”, Percy giải thích.

Sau khi Wednesday lên sóng, các fan “chèo thuyền” Percy Hynes White và Jenna Ortega (vai Wednesday) nhiệt tình. Bởi không chỉ đẹp đôi trên phim, ở hậu trường cả hai còn thường đăng những tấm ảnh dễ thương trên Instagram. Mặc dù vậy, hiện tại, có vẻ như Percy vẫn đang độc thân.

Riêng Jenna Ortega còn đính chính, dù được ghép đôi với nhiều nghệ sĩ nam, cô cho biết mình vẫn lẻ bóng: “Theo tin đồn, có vẻ tôi đã hẹn hò với sáu chàng trai lận, nhưng thực tế là không có ai cả”.

Mặc dù vậy, các fan vẫn vững “tay chèo” và hy vọng một ngày mai “thuyền cập bến”. Ngay cả khi Wednesday chưa có tin sẽ thực hiện mùa 2, Percy Hynes White và Jenna Ortega vẫn sẽ gặp nhau trong phim mới. Đó là một bộ phim hài lãng mạn trẻ trung có tên Winter Spring Summer or Fall. Hiện tại, thông tin về bộ phim mới này vẫn chưa được tiết lộ thêm.