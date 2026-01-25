Can This Love Be Translated - Chi tiết nói hộ độ giàu của đại thiếu gia Joo Ho Jin

HHTO - Không lời nào "flex" gia sản, không nhân vật phụ nào giới thiệu hay cảm thán về xuất thân giàu có của Joo Ho Jin (Kim Seon Ho), "Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không" (Can This Love Be Translated) tinh tế khắc họa "chìu ông" phiên dịch viên là đại thiếu gia "giàu ngầm" như thế nào?

Joo Ho Jin của Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không có thể coi là nhân vật giàu ú ụ với gia thế hiển hách nhất trong các vai thuộc dòng phim tình cảm Kim Seon Ho từng đóng. Anh thừa hưởng nền tảng giáo dục tốt nhất đến từ gia đình thuộc tầng lớp tri thức. Ông ngoại từng điều hành một nhà xuất bản, quen biết rộng, trong đó có nhà văn nổi tiếng thế giới Kim Young Hwan. Ông thích sách và đồ cổ nên sưu tầm trưng bày khắp nhà, biến nơi này trở thành một bảo tàng tư gia.

Thầy Kim "nhăm nhe" không ít lần dẫn khách về ngôi nhà này tham quan, cũng "nhăm nhe" một vài cuốn sách hiếm ở đây - chứng minh nếu đem bán, giá trị của những món đồ trong ngôi nhà này "không phải hạng xoàng".

Căn biệt thự chất đầy sách đến mức phải bắc thang, nhưng quá rộng lớn khiến Joo Ho Jin cảm thấy cô độc. Nơi này có cả một khoảng sân vườn rộng và tầng hầm để ô tô. Tưởng tượng của dân mạng về tầng lớp thượng lưu lâu đời (old money) gần như trùng khớp với gia thế, nơi ở chàng phiên dịch viên.

Từ cảnh đầu tiên xuất hiện, có thể thấy mẹ của Ho Jin toát lên vẻ đẹp tri thức khác biệt. Bà thông thạo nhiều ngôn ngữ chẳng kém con trai. Tuổi trung niên, bà làm chủ một xưởng rượu lớn và tái hôn với một người đàn ông ở Ý. Bố ruột của anh đã nghỉ hưu, sống thư thái bên bờ biển Florida, rèn luyện thể lực mỗi ngày nhằm thực hiện mơ ước du hành vũ trụ.

Thiết lập trên phản ánh phần nào học thức, sự nghiệp của anh được kế thừa từ nền tảng gia đình. Nhưng cũng chính biến động trong hôn nhân của phụ huynh là lý do khiến Ho Jin trở thành người cẩn trọng, dè chừng, khó khăn bày tỏ và nhận ra tình cảm dành cho đối phương. Bố mẹ là người phóng khoáng, quyết đoán lại mỗi người một phương - xây dựng này có thể coi là cơ sở hình thành tính cách, lối sống tự lập của Ho Jin.

Phiên dịch viên đa ngôn ngữ chẳng mấy khi ở nhà, đi công tác khắp nơi trên thế giới theo "đặt hàng", đủ để thấy anh tài năng và tích lũy tài sản cá nhân không nhỏ. Joo Ho Jin ăn vận đơn giản đi làm mặc Âu phục, thường ngày khoác cardigan nhưng "in-tư" từng món đồ "bóc giá" là hú hồn.

Có thể kế đến chiếc cà vạt anh đeo trong lần đầu tiên gặp Mu Hee (Go Youn Jung) ở Nhật Bản là thiết kế handmade của Ralph Lauren có giá 112 bảng Anh (gần 4 triệu đồng), túi da của Hermès có giá khoảng 47 triệu đồng. Dàn áo khoác trench coat, blazer... của anh đếm "sương sương" có vài thương hiệu cao cấp như Burberry, Rubinacci, Ralph Lauren... Chiếc xe đi làm Land Rover của Ho Jin cũng có giá tiền tỷ.

Dù "mỏ hỗn" chậm hiểu tiếng yêu, Joo Ho Jin vẫn là "chìu ông má lúm" lý tưởng đốn tim khán giả với đầy đủ 4 tế: Kinh tế, tử tế, tinh tế, thực tế.