Hai nhan sắc đỉnh cao Thang Duy, Suzy không thể giúp "Wonderland" bớt nhạt

HHT - Khi ra mắt ở Hàn Quốc, bộ phim điện ảnh “Wonderland” thất bại thảm hại tại phòng vé dù sở hữu dàn diễn viên sáng giá: Thang Duy, Gong Yoo, Park Bo Gum, Suzy, Jung Yumi, Choi Woo Sik… Tất cả sai lầm nằm ở cốt truyện quá sơ sài, không diễn xuất hay nhan sắc đỉnh cao nào có thể cứu vãn.

* Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung phim

Bộ phim điện ảnh Hàn Quốc Wonderland ra mắt trong thời điểm công nghệ AI phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc. Do đó, bối cảnh của câu chuyện không khiến khán giả cảm thấy quá xa vời. Câu chuyện xoay quanh một dịch vụ nơi người ta có thể đăng ký cho chính mình hoặc những người thân yêu “sống” ở Wonderland.

Đó là một vùng đất ảo, vùng đất số hoá, dành cho những người đã chết - hoặc được coi là đã chết. Điều đặc biệt là những người đến đó sẽ không nhận thức được mình đã chết hay mình chỉ là một tồn tại ảo, họ vẫn nghĩ sự tồn tại của mình rất chân thực. Ở đó, họ liên lạc với người còn sống ở thế giới thực thông qua video call, như thể họ chỉ thực sự đi đến một nơi xa và sẽ trở về nhà vào một ngày nào đó chứ không phải là ra đi vĩnh viễn.

Trong Wonderland có nhiều tuyến truyện nhỏ nhưng hai câu chuyện trung tâm nhất là của Bạch Lý (Thang Duy) và Jeong In (Suzy). Bạch Lý mắc bệnh nan y, sau khi chết cô “sống lại” ở Wonderland với thân phận một nhà khảo cổ học xa nhà. Phiên bản ảo của Bạch Lý thường video call về nhà cho con gái và mẹ, trò chuyện về cuộc sống ở nơi cô làm việc, hứa sẽ về nhà cũng như mua quà cho cả nhà sau khi xong việc.

Còn Jeong In đăng ký dịch vụ Wonderland cho bạn trai là Tae Joo (Park Bo Gum). Anh tuy chưa chết nhưng bị hôn mê sâu sau một vụ tai nạn. Phiên bản Wonderland của Tae Joo là một nhà du hành vũ trụ. Hằng ngày, Tae Joo “ảo” từ vũ trụ gọi điện đánh thức Jeong In đi làm, nhắc cô uống vitamin, nghe cô kể chuyện mỗi ngày. Những cuộc gọi này giúp Jeong In chống đỡ nỗi cô đơn và nuôi hy vọng trong chuỗi ngày chờ Tae Joo thực sự tỉnh dậy.

Cao trào của Wonderland xảy ra khi con gái của Bạch Lý bị lạc mất ở sân bay và Tae Joo tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Bạch Lý tìm cách trở về nhà với con gái, điều này đẩy cô đến tình huống phải đối mặt với nguy cơ nhận thức được mình chỉ là một ảo ảnh. Điều này không chỉ khiến cô có thể sụp đổ mà cả hệ thống Wonderland cũng sẽ sụp đổ.

Còn Jeong In sau phút vui mừng vì bạn trai tỉnh dậy thì lại phải đối mặt với cảm giác hụt hẫng khi Tae Joo ở trước mặt cô không giống với người vẫn trò chuyện với cô mỗi ngày qua màn hình. Đôi tình nhân Jeong In và Tae Joo cảm thấy xa lạ ngay cả khi họ đang ở bên nhau.

Với một chủ đề thú vị và hợp thời, Wonderland suy ngẫm về cái chết và sự mất mát, về kết nối giữa ảo và thực, về tình cảm chân thành cũng như cách mà một người phải đối diện và khắc phục nỗi đau mất đi người thân yêu. Dàn diễn viên của phim đều làm tốt vai trò của mình, đặc biệt là Thang Duy - cô mang đến những cảm xúc của người mẹ quá đỗi tinh tế và cảm động. Suzy và Park Bo Gum cũng rất đẹp đôi, thể hiện được sự ngọt ngào cũng như chát đắng qua những giai đoạn khác nhau của tình yêu.

Tuy nhiên, dù dàn diễn viên có làm tốt đến mấy, họ cũng không thể cứu được một kịch bản nhạt, thiếu chiều sâu. Khuyết điểm lớn nhất của Wonderland là có quá nhiều tuyến truyện nhỏ, nhưng lại không có câu chuyện nào được đào đủ sâu để khai thác hết mọi ngóc ngách tâm lý. Có nhiều chi tiết được sắp xếp lỏng lẻo, chắp vá khiến người xem cảm thấy chưa được thỏa mãn.

Khi bộ phim kết thúc, sẽ có nhiều những câu hỏi nhỏ không được giải đáp như cơ chế hoạt động của Wonderland là như thế nào, vì sao Tae Joo lại gặp tai nạn, vì sao nhân vật của Gong Yoo lại xuất hiện rồi lại biến mất? Những câu hỏi nhỏ này khiến Wonderland có nhiều lỗ hổng, do đó mọi thứ đều trôi qua nhàn nhạt và chưa đủ thấm để cảm xúc có thể bùng nổ ở cuối cùng.

Có lẽ Wonderland sẽ làm tốt hơn nếu được triển khai dưới dạng series nhiều tập, với câu chuyện của mỗi nhân vật được kể qua mỗi tập. Hoặc vẫn giữ nguyên dung lượng phim điện ảnh với điều kiện phải tỉa bớt các tuyến truyện râu ria như người bà - đứa cháu du học, chuyện tình mập mờ giữa nhân vật của Jung Yumi và Choi Woo Sik để tập trung “ra ngô ra khoai” cho một hoặc tối đa là hai tuyến truyện trung tâm mà thôi.

Wonderland hiện đã được phát sóng trên Netflix.