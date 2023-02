Hailey Bieber chia sẻ sau 4 năm kết hôn: Gọi “bạn đời” Justin Bieber là “bạn thân nhất”

HHT - Paris Hilton đã tiết lộ tên của con trai trong podcast "This Is Paris". Nữ triệu phú chia sẻ cô đã nghĩ về cái tên này từ 10 năm trước trong cuốn hồi ký sắp ra mắt của mình "Paris".

HHT - Tập 4 của "Boys Planet 999" có nhiều phân cảnh khiến người hâm mộ cảm động. Hồng Hải và Thành Công đã ôm nhau an ủi sau khi G-Group với tiết mục "Love Me Right" đã để thua K-Group. Khoảnh khắc Minhyun (NU'EST/ Wanna One) nhảy lại một đoạn ca khúc "Burn It Up" trên sân khấu làm trái tim fan xốn xang.