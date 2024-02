Hàn Quốc, Thái Lan không thể đưa Taylor Swift về biểu diễn: Tiền chưa phải là tất cả!

HHT - Không thể đưa Taylor Swift về Hàn Quốc biểu diễn, CEO Hyundai Card chia sẻ đầy thất vọng: "Lẽ tôi tôi có thể nghe 'Xin chào, Seoul!' thay vì 'Xin chào, Tokyo!'".

Chuyến lưu diễn The Eras Tour được nhận định là sự kiện văn hóa - giải trí đặc biệt, giúp đem lại lợi ích kinh tế to lớn cho những địa điểm mà tour diễn đi qua. Ở khu vực châu Á, chỉ có 2 quốc gia mà tour diễn của Taylor Swift đặt chân tới là Nhật Bản và Singapore.

Gần đây, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin chia sẻ rằng ông rất muốn mời giọng ca Cruel Summer đến quốc gia này. Tuy nhiên, ông được biết chính phủ Singapore đã thỏa thuận hỗ trợ 2 - 3 triệu USD (khoảng 49 tỷ - 73 tỷ VNĐ) cho mỗi đêm nhạc của Taylor Swift để đảm bảo nước này là điểm dừng duy nhất củaThe Eras Tour tại Đông Nam Á. Với tổng cộng 6 đêm diễn cháy vé, chính phủ Singapore đã chi ra khoảng 12 - 18 triệu USD (khoảng 300 tỷ - 440 tỷ VNĐ) cho sự kiện này.

Sau đó, ông Chung Tae Young - CEO kiêm phó chủ tịch Hyundai Card, cũng bày tỏ sự thất vọng khi không thể đưa siêu sao toàn cầu đến Hàn Quốc. Ông Chung Tae Young là nhân vật có tiếng trong ngành tổ chức sự kiện, ông từng mời nhiều nghệ sĩ quốc tế đến biểu diễn tại xứ sở kim chi, gần nhất là Bruno Mars. Ông chia sẻ: "Chính phủ các nước khác đều tham gia đàm phán với phía Taylor Swift, còn chúng tôi thậm chí không thể bày tỏ sự quan tâm đến các cuộc đàm phán vì Hàn Quốc thiếu địa điểm quy mô lớn".

"Tôi đã quan sát từ nhiều khu vực khác nhau để xem đêm nhạc được tổ chức như thế nào. Đó là một khung cảnh vô cùng nhộn nhịp với nhiều khán giả xung quanh. Mỗi bài hát đều có sân khấu dàn dựng khác nhau. Đặc biệt đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến sân khấu có 2 ban nhạc ở hai bên, tạo nên hình ảnh phản chiếu đầy thu hút" - CEO Huyndai Card nhận xét về đêm diễn The Eras Tour tại Nhật Bản.

Ngoài lý do trên, cư dân mạng cho rằng lý do Taylor Swift không chọn Hàn Quốc làm nơi trình diễn lần này là vì cô nàng từng gặp tình trạng "ế vé" tại đây. Giọng ca sinh năm 1989 từng thực hiện concert ở Hàn Quốc vào năm 2011. Mặc dù được tổ chức ở sân vận động KSPO Dome với quy mô 15.000 khán giả, buổi hòa nhạc chỉ thu hút được 4.725 người hâm mộ - trở thành đêm diễn duy nhất của Speak Now World Tour không bán hết vé.

Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ cũng chỉ ra rằng tại thời điểm đó Taylor Swift không quá nổi tiếng ở Hàn Quốc. Âm nhạc của cô nàng không được ưa chuộng bằng những nghệ sĩ quốc tế khác như Ariana Grande, Justin Bieber, Charlie Puth... Thậm chí, khi đi tàu điện ngầm ở Seoul, Taylor cũng ít được nhận ra.