Đời sống

Google News

Đưa đón con đi học - "ngôn ngữ yêu" của phụ huynh Việt khiến khách Tây ấn tượng

Dương Kiều

HHTO - Cách phụ huynh Việt đưa đón con đi học, đợi con tan trường tưởng chừng đã quá quen thuộc nhưng để lại ấn tượng mạnh mẽ cho khách nước ngoài.

Đến du lịch và thăm thú Việt Nam, du khách nước ngoài đã chia sẻ không ít những điều thú vị. Đây là những điều bình thường với dân bản địa nhưng lại mới lạ, ý nghĩa với người mới. Một trong số đó chính là văn hóa đưa đón con đi học, đợi con tan trường của phụ huynh được nhận xét là một loại "ngôn ngữ yêu thương" (love language) trong đời sống gia đình Việt.

Video của khách nước ngoài về một "ngôn ngữ yêu thương" của người Việt - đưa đón con đi học. Nguồn: @meow.nder

Trên TikTok, một đoạn video của du khách nước ngoài ghi lại khoảnh khắc nhiều phụ huynh đợi con tan học trước cổng trường gây chú ý, thu hút hàng triệu lượt xem. Du khách này viết rằng "Đây là một loại 'ngôn ngữ tình yêu' khác của người dân Việt Nam. Tôi thấy khá dễ thương khi chứng kiến nhiều phụ huynh đứng đợi để đón con của họ, dù cho giờ học vẫn chưa kết thúc".

aaa.jpg
Đoạn video được nhiều người chú ý, thu về lượng tương tác cao.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng chia sẻ nhiều câu chuyện tuổi thơ của bản thân, thời còn được bố mẹ đưa đón đi học. Ngoài ra, một số bình luận khác từ người nước ngoài tỏ ra bất ngờ với nét sinh hoạt này của người Việt. Bởi lẽ theo một số chia sẻ, người phương Tây có xu hướng tự lập hơn, thường đi bộ hoặc dùng phương tiện công cộng để đến trường thay vì được bố mẹ, người lớn đưa đón mỗi ngày. Có người đùa rằng nhiều khả năng các bậc phụ huynh phải đến chờ sớm để tránh con của họ... "cúp tiết", lẻn đi chơi trong giờ học.

photo-6068929656045374814-y.jpg
photo-6068929656045374813-y.jpg
photo-6068929656045374812-y.jpg
Nhiều cư dân mạng ôn lại kỷ niệm được bố mẹ đưa đón đi học.

Bên cạnh đó trên TikTok gần đây, khách du lịch ngoại quốc còn bày tỏ sự bất ngờ khác với người Việt Nam, thông qua món ăn được nêm nếm đậm vị, trái cây được cắt gọt gọn gàng, chào đón bất cứ ai mà không màng đến sắc tộc, địa vị, độ tuổi... hoặc một số nơi còn hưởng ứng các phong trào, ngày lễ không quá nổi tiếng của nước ngoài.

Ngoài khách du lịch, một số người chọn sống lâu dài ở Việt Nam còn liên tục bày tỏ sự yêu thích với đất nước này, đặc biệt là thầy cô khi được tặng quà vào dịp tri ân nhà giáo 20/11.

Video về "cách người bố Việt Nam nói lời yêu thương" thông qua việc nấu ăn, làm bếp. Nguồn: @wigo.centralvietnam
Một giáo viên nước ngoài bất ngờ về cách học sinh Việt chúc mừng ngày phụ nữ hoành tráng, vui tươi. Nguồn: @leaascherer
hht1475-coverfb.jpg
Dương Kiều
