Hàng triệu thuê bao di động có nguy cơ bị khóa SIM từ 15/6, chính chủ cần làm gì?

HHTO - Từ ngày 15/6/2026, hàng triệu thuê bao di động trên cả nước có thể bị khóa chiều gọi đi nếu chưa hoàn tất xác thực thông tin chính chủ trên hệ thống VNeID. Thông tin này khiến nhiều người phải kiểm tra lại tình trạng SIM của mình, đặc biệt với những thuê bao đã sử dụng nhiều năm nhưng chưa cập nhật dữ liệu định danh điện tử.

Hơn 25 triệu thuê bao chưa xác thực trên VNeID

Theo thông tin từ Cục Viễn thông, hiện vẫn còn hơn 25 triệu thuê bao di động chưa xác nhận trạng thái sử dụng chính chủ trên ứng dụng VNeID. Đây là yêu cầu nhằm đồng bộ dữ liệu thuê bao với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để hạn chế SIM rác, SIM đăng ký bằng thông tin giả và các hình thức lừa đảo qua điện thoại.

Theo quy định mới, kể từ ngày 15/6/2026, các thuê bao chưa hoàn tất xác thực sẽ bị tạm dừng dịch vụ một chiều. Người dùng vẫn có thể nhận cuộc gọi và tin nhắn nhưng không thể gọi điện hoặc nhắn tin đi.

Trong trường hợp tiếp tục không bổ sung thông tin theo yêu cầu, thuê bao có thể bị khóa hai chiều và bị thu hồi số theo quy định.

Đại diện cơ quan quản lý cho biết đã có khoảng 1,6 triệu số điện thoại được người dân xác nhận không còn sử dụng chính chủ. Điều này cho thấy dữ liệu thuê bao hiện vẫn tồn tại nhiều sai lệch sau thời gian dài đăng ký bằng giấy tờ cũ hoặc thông tin không chính xác.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Chính chủ cần làm gì để tránh bị khóa SIM?

Người dùng có thể kiểm tra trạng thái thuê bao trực tiếp trên ứng dụng VNeID hoặc app chính thức của nhà mạng như My Viettel, My VNPT, My MobiFone…

Nếu hệ thống hiển thị thuê bao chưa xác thực, người dùng cần thực hiện đối chiếu thông tin cá nhân và xác nhận lại dữ liệu định danh điện tử theo hướng dẫn.

Ngoài việc chuẩn hóa thông tin SIM, quy định mới cũng yêu cầu xác thực sinh trắc học trong một số trường hợp như đổi thiết bị đăng nhập, chuyển đổi eSIM hoặc thực hiện một số giao dịch viễn thông quan trọng.

Các nhà mạng thời gian qua đã liên tục gửi tin nhắn cảnh báo tới người dùng thuộc diện cần cập nhật dữ liệu. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chỉ thao tác trên ứng dụng chính thức, không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay thông tin cá nhân cho các cuộc gọi tự xưng là hỗ trợ xác thực để tránh bị lừa đảo.