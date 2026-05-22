Khám phá nghề VTuber: Ngôi sao của ngành giải trí mới cho "idol" ngại ống kính

HHT - Bạn sở hữu một tâm hồn “lầy lội” nhưng lại ngại ống kính? Bạn khao khát trở thành idol triệu view nhưng muốn bảo mật danh tính? Chào mừng bạn đến với kỷ nguyên VTuber - nghề nghiệp mở ra ngành công nghiệp giải trí thế hệ mới!

Một mình sống hai cuộc đời để “chào sân” cực chất

VTuber (Virtual YouTuber) - YouTuber ảo là những người sáng tạo nội dung trực tuyến sử dụng hình ảnh đại diện (avatar) kỹ thuật số thường mang phong cách anime 2D hoặc 3D, thay vì khuôn mặt thật khi livestream hoặc làm video trên YouTube, TikTok.

Từ “kinh đô anime” Nhật Bản, làn sóng VTuber không chỉ tạo nên cơn địa chấn giải trí cho thế hệ mới mà còn mở ra 1001 cánh cửa nghề nghiệp tương lai thú vị. Vậy VTuber có gì thú vị so với những nghề nghiệp khác mà bạn đã quen thuộc, cùng giải mã trong tích tắc nha!

Vị trí Vai trò Performer (Người biểu diễn) Người thật đóng góp giọng nói, tài năng, tính cách. Avatar (Giao diện 2D/3D) Giao diện ảo có phong cách thời trang, gương mặt, biểu cảm riêng, được bảo hộ bản quyền (IP). VTuber Sự kết hợp giữa Performer và Avatar để tạo ra thần tượng ảo.

Điều khiến VTuber trở nên khác biệt và “hợp rơ” với khán giả Gen Z, Gen Alpha là khả năng phá vỡ không gian thực. Bạn không ngồi một chỗ để livestream nấu ăn, chơi game hay vẽ tranh mà còn xuất hiện trong các buổi hologram concert với hơn 7.000 người tham gia, sở hữu những bộ sưu tập “cháy hàng” trong vài nốt nhạc, tham gia vào mọi ngóc ngách của ngành công nghiệp giải trí.

Hologram concert hội tụ các VTuber tài năng.

Người đứng sau VTuber sẽ mặc bộ đồ có gắn cảm biến, ghi hình chuyển động vũ đạo và khẩu hình miệng để mang đến trải nghiệm sống động nhất khi trình diễn. Dù bạn đứng ở zone nào trong sân vận động thì đều có thể dõi theo VTuber lung linh ở mọi góc nhìn. Bằng cách tương tác trực tuyến, các nhân vật ảo cũng sở hữu cộng đồng fan không kém cạnh idol chính hiệu.

Bộ sưu tập merchandise nhân vật Ceres Fauna của bạn Lê Duy. Ảnh: NVCC

Bạn Lê Duy (Biệt danh Duy Rừng, thành viên sáng lập Cộng đồng yêu thích hololive Đông Nam Á - holoASEAN) chia sẻ: “VTuber đầu tiên mà mình phải lòng là Ceres Fauna - nhân vật hiện thân của mẹ thiên nhiên, mình được mọi người gọi là Duy Rừng từ đó. Hiện nay có nhiều hình thức mà một fan có thể ủng hộ, như vẽ tranh fan art, mua goods, nghe nhạc hoặc chỉ đơn thuần là coi stream của idol mình."

Cơ hội thử sức mới lạ cho hội hướng nội

“Nếu bạn thuộc hội hướng nội, ngại ống kính, không thích show mặt trên mạng xã hội nhưng vẫn mê sáng tạo nội dung, VTuber chính là lựa chọn không thể hợp hơn. Gen Z có thể trở thành ngôi sao mà không cần lộ diện gương mặt thật của mình” - chị Vienna Finelia (Cover Corporation, đơn vị chủ quản Công ty Quản lý VTuber hàng đầu Nhật Bản hololive production) cho biết.

1. Tấm khiên bảo vệ quyền riêng tư

Với một avatar ảo, bạn sẽ được trang bị “full giáp”, được tự do là chính mình, bộc lộ mọi nét tính cách lầy lội hay tài năng ẩn giấu mà không lo bị soi mói về ngoại hình hay cuộc sống cá nhân ngoài đời thực.

2. Lên trình kỹ năng sau lớp “mặt nạ” nhân vật

Thay vì phải lo lắng về makeup, trang phục hay ánh sáng mỗi khi lên sóng, bạn có thể dồn toàn bộ năng lượng vào việc nâng cấp nội dung, kỹ năng chơi game hay luyện giọng. Điều này giúp các VTuber tạo nên nội dung chất lượng và có chiều sâu hơn.

Kỹ năng hát, nhảy, trình diễn của các VTuber thu hút lượt xem lớn trên mạng xã hội.

Nguồn: hololive

3. Tự do làm chủ cuộc chơi

Không gói gọn trong văn phòng gò bó, VTuber còn được lựa chọn môi trường làm việc cực kỳ linh hoạt. Bạn hoàn toàn làm chủ thời gian khi tự do sắp xếp khung giờ livestream, không áp lực về khối lượng công việc hay những “đét-lai” nghẹt thở. Chính sự chủ động này giúp bạn giữ được trạng thái sức khỏe tâm lý và thể chất tốt nhất, tránh tình trạng burn-out thường thấy trong ngành sáng tạo nội dung.

Một buổi streaming của VTuber Oozora Subaru. Nguồn: hololive

4. Tăng tốc với điểm tựa vững chắc

Đặc biệt, công ty chủ quản sẽ đóng vai trò là người đồng hành, sẵn sàng lắng nghe mong muốn của bạn để đưa ra định hướng: Bạn muốn trở thành một chiến thần test game, một “rì-viu-ơ” sắc sảo hay một idol hát ca ngọt ngào? Với các newbie, công ty sẽ hỗ trợ kết nối với các thương hiệu lớn và đảm bảo bạn luôn là những người đầu tiên được trải nghiệm các trò chơi bom tấn vừa ra mắt.

“Nhập vai” hết cỡ với bí kíp vàng

Nếu bạn muốn theo đuổi công việc VTuber chuyên nghiệp, một trong những nguyên tắc vàng chính là sự tách biệt giữa đời tư và nhân vật.

Bạn Khánh Linh đang trải nghiệm làm VTuber. Ảnh: NVCC.

Khi đã khoác lên mình bộ avatar, bạn phải thực sự sống cùng câu chuyện của nhân vật đó. Nếu bạn sở hữu "ngoại hình" của một cô tiên rừng, khán giả sẽ muốn được nghe bạn kể về nguồn gốc kỳ bí của mình hay những điều thú vị nơi đại ngàn xanh thẳm. Nếu bạn là một yêu tinh, hãy khiến người xem tò mò về lý do tại sao mình có đôi tai dài hay làn da xanh đặc trưng... Bạn Hoàng Thị Khánh Linh (BTC Hobby Horizon Vietnam)

Nhiệm vụ của VTuber là tạo ra một trải nghiệm nhập vai hoàn hảo, khiến khán giả thực sự tin rằng họ đang trò chuyện với một nhân vật đang “xé truyện bước ra”. Hệt như một bộ phim hoạt hình sống động, nơi có cốt truyện (storytelling) lôi cuốn để tăng tương tác hai chiều và xây dựng thương hiệu cá nhân cho riêng mình.

Hobby Horizon là sân chơi dành cho cộng đồng trẻ yêu thích anime, cosplay, âm nhạc, game, công nghệ nghệ thuật. Ngày 17-19/7 tới đây, lễ hội Hobby Horizon Singularity sẽ gõ cửa mùa Hè bằng loạt hoạt động giao lưu với VTuber, trình diễn cosplay, thi tài mỹ thuật của các artist. Đặc biệt khi ghé thăm vào ngày thứ 6 (17/7), bạn sẽ được miễn phí vé vào cổng dành cho học sinh, sinh viên tại Trung tâm Triển lãm Hội nghị Quốc tế Sky Expo (TP.HCM).

“Hệ sinh thái” nghề nghiệp tương lai

Thực tế, đằng sau mỗi nhân vật ảo lung linh là cả một đội ngũ kỹ thuật viên. Nếu bạn sở hữu năng khiếu hội họa, thiết kế hay làm phim hoạt hình, hệ sinh thái VTuber luôn có một mảnh đất màu mỡ cho riêng bạn.

Bạn Bảo Duy. Ảnh: NVCC.

Bạn Bảo Duy (Hobby Horizon) tiết lộ: “Không chỉ dừng lại ở việc làm fan cứng của các nhân vật, bạn hoàn toàn có thể cùng tham gia vào hành trình sáng tạo như họa sĩ thiết kế ngoại hình (Mama/Papa của VTuber), các ‘pháp sư’ làm chuyển động (rigging) cho đến đội ngũ sản xuất các MV, quảng bá hình ảnh”.

Dù bạn chọn công việc nào để thử sức, vũ trụ VTuber luôn có “kèo thơm” chờ bạn chốt đơn!