Các game thủ lưu ý: Từ 1/7, mua bán vật phẩm game có thể bị phạt tiền triệu?

HHTO - Thông tin “mua bán vật phẩm game bị phạt đến 3 triệu đồng từ ngày 1/7/2026” đang khiến nhiều game thủ xôn xao. Không ít người lo ngại rằng các hoạt động quen thuộc như mua "skin", mua "acc" hay giao dịch vật phẩm trong game sẽ bị cấm hoàn toàn. Tuy nhiên, quy định mới không nhắm đến mọi giao dịch trong trò chơi điện tử mà chủ yếu xử lý các hoạt động mua bán vật phẩm ảo trái phép, không đúng với nội dung trò chơi đã được phê duyệt.

Không phải mọi giao dịch vật phẩm game đều bị cấm

Theo nội dung được đề cập tại Nghị định 147/2024/NĐ-CP, cá nhân có hành vi mua, bán vật phẩm ảo, đơn vị ảo hoặc điểm thưởng trái quy định có thể bị phạt từ 2-3 triệu đồng kể từ ngày 1/7/2026.

Nhiều người sau khi đọc thông tin này thì hiểu rằng mọi hình thức giao dịch trong game đều vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, người chơi cần hiểu đúng bản chất quy định.

Cụ thể, việc xử phạt chủ yếu áp dụng với các giao dịch không đúng với cơ chế vận hành đã được nhà phát hành và cơ quan quản lý phê duyệt.

Ví dụ, một trò chơi không cho phép mua bán vật phẩm bằng tiền thật nhưng người chơi vẫn tự lập chợ giao dịch bên ngoài để trao đổi skin, tiền game hoặc tài khoản thì có thể bị xem là vi phạm.

Trong khi đó, các hình thức giao dịch được nhà phát hành tích hợp hợp pháp như chợ vật phẩm trong game, hệ thống trao đổi chính thức hoặc tính năng mua bán được cấp phép vẫn có thể hoạt động bình thường.

Vì sao Nhà nước siết quản lý mua bán vật phẩm ảo?

Thực tế nhiều năm qua, thị trường mua bán vật phẩm game tại Việt Nam phát triển rất mạnh. Từ skin, tài khoản, tiền ảo cho đến vật phẩm hiếm đều có thể được giao dịch trên Facebook, Discord hoặc các hội nhóm trung gian. Tuy nhiên, hoạt động này cũng kéo theo nhiều hệ lụy.

Không ít trường hợp người chơi bị lừa đảo khi mua bán tài khoản, mất tiền nhưng không nhận được vật phẩm hoặc bị chiếm đoạt tài khoản sau giao dịch.

Ngoài ra, cơ quan quản lý cũng lo ngại tình trạng lợi dụng game để tổ chức đánh bạc trá hình, rửa tiền hoặc tạo ra các “chợ đen” giao dịch tài sản số ngoài tầm kiểm soát. Một số trò chơi còn xuất hiện mô hình cày thuê, mua bán vật phẩm quy mô lớn với dòng tiền rất cao nhưng không được quản lý rõ ràng.

Việc bổ sung chế tài xử phạt được xem là động thái nhằm kiểm soát các hoạt động biến tướng liên quan đến trò chơi điện tử trên môi trường mạng.

Mức phạt cụ thể ra sao?

Theo quy định, mức phạt từ 2-3 triệu đồng áp dụng đối với cá nhân vi phạm. Nếu tổ chức vi phạm thì mức phạt có thể gấp đôi. Nghị định 147/2024/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Dù vậy, nhiều ý kiến cho rằng trong thực tế, việc xác định thế nào là “mua bán trái phép” hay xử lý các giao dịch nhỏ lẻ giữa người chơi với nhau có thể sẽ gặp không ít khó khăn.

Hiện cộng đồng game thủ vẫn đang tranh luận sôi nổi về phạm vi áp dụng của quy định này, đặc biệt với các hoạt động mua bán skin, tài khoản hay vật phẩm vốn đã tồn tại nhiều năm qua.