Hành trình khó quên của sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội tại Trại Hè Thủ Lĩnh 2023

HHT - "Trại Hè Thủ Lĩnh 2023" do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức diễn ra từ ngày 4/7 - 9/7 với sự tham gia của 100 học sinh, sinh viên tiêu biểu của Đại học Quốc gia Hà Nội. Trải qua thời gian 6 ngày 5 đêm gắn bó cùng nhau, với những cột mốc ấn tượng, các trại sinh đã có một hành trình khó quên.

Với 5 module và 10 chuyên đề, các học viên đã được trao đổi với các chuyên gia, tham gia các hoạt động thảo luận nhóm, thực hành làm các bài tập hỗ trợ phát triển kỹ năng và trải nghiệm quá trình xây dựng, làm việc đội nhóm để cùng hoàn thiện 1 dự án. Các học viên được tham gia các chuyên đề về: "Nhận diện các vấn đề của phát triển cộng đồng”, "Kỹ năng viết đề xuất và trình bày ý tưởng dự án cộng đồng", "Lập tài chính dự án và Kỹ năng xin tài trợ dự án".

Cùng với đó, các học viên được tham gia các chuyên đề về bổ trợ kỹ năng cá nhân: Kỹ năng lập kế hoạch, Kỹ năng ra quyết định; "Kỹ năng Teamwork - Kích hoạt năng lượng sáng tạo của các Leader", "Kỹ năng thuyết trình" và những lưu ý trong truyền thông dự án cộng đồng...

Các nhóm được thực hành trình bày, bảo vệ dự án trước hội đồng ban giám khảo là những nhà lãnh đạo, chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý và tham gia các hội đồng bảo vệ dự án. Thông qua toàn thể chương trình đào tạo, mỗi học viên đã được cung cấp, trang bị kiến thức, thông tin, cải thiện kỹ năng cần thiết để lập kế hoạch, ra quyết định hiệu quả, hỗ trợ các bạn có những nền tảng cơ bản để phát triển bản thân và có cơ hội trở thành nhà thủ lĩnh trong tương lai. Các tình huống thực tế được tổ chức trong lớp học cũng đã giúp học viên hiểu rõ hơn về cách giải quyết các vấn đề phức tạp, cách thức làm việc nhóm và những hoạt động sáng tạo tràn đầy năng lượng.

Trong khuôn khổ chương trình, các học viên cũng sẽ được gặp gỡ, giao lưu cùng gương mặt thủ lĩnh đoàn tiêu biểu - đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

Bên cạnh việc học tập, tiếp thu kiến thức và thực hành tại các lớp học, học viên chương trình Trại Hè Thủ Lĩnh 2023 còn có hội trải nghiệm hoạt động ngoại khóa “Thực hành bắn súng điện tử” tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh. Tại đây, các học viên đã được hướng dẫn về cách sử dụng súng điện tử và các quy tắc an toàn khi tham gia trong một môi trường an toàn và chuyên nghiệp. Hoạt động trải nghiệm thực tế này không chỉ giúp các học viên rèn luyện kỹ năng tập trung và phản xạ nhanh mà còn mang đến sự hứng khởi và thách thức đồng thời sẽ là cơ hội tuyệt vời để các bạn học sinh, sinh viên rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tăng cường sự tin tưởng và phối hợp cùng đồng đội.

Chia sẻ cảm nhận khi tham gia Trại Hè Thủ Lĩnh 2023, sinh viên Thân Quang Huy (Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội) chia sẻ rằng cá nhân đã kết bạn với nhiều người từ khắp các tỉnh, thành và có cơ hội trao đổi kinh nghiệm học tập. Việc hợp tác trong các hoạt động nhóm và tham gia các trò chơi cũng giúp các học viên rèn kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống.

Với những hoạt động ý nghĩa và thiết thực của trại Hè, các học viên đã thu nhận được nhiều các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm quý báu, có thêm niềm tin và bản lĩnh để thực hiện ước mơ trở thành nhà lãnh đạo trong tương lai, đồng thời sẽ là các hạt nhân truyền cảm hứng cho các hoạt động, các phong trào thanh niên, và đóng góp vào những giá trị tốt đẹp của Đại học Quốc gia Hà Nội tới cộng đồng, xã hội.