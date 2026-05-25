Harry Potter bản truyền hình tung teaser mới dài 8 giây, fan chê “Mới dữ chưa?”

HHTO - Mới đây, HBO Max đã tung ra teaser mới dài 8 giây cho Harry Potter bản truyền hình mùa đầu tiên. Fan chê một tràng dài sọc, chắc chắn mất hơn 8 giây rất rất rất nhiều mới có thể đọc hết.

Mới đây, HBO Max đã tung ra teaser mới cho Harry Potter bản truyền hình mùa đầu tiên mang tên Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy (Harry Potter and The Philosopher's Stone). Teaser mới này dài 8 giây. Trong đó hé lộ một số cảnh của cậu bé Harry Potter trong cả học tập và chơi thể thao ở trường phù thuỷ Hogwarts.

Nếu như trailer phát hành vào khoảng cuối tháng 3 vừa rồi cho thấy cuộc sống của Harry Potter ở cả cuộc sống của dân Muggle (người không có phép thuật) lẫn của giới phù thuỷ thì teaser 8 giây chỉ tập trung vào thế giới phép thuật. Có thể thấy, trong teaser, Harry Potter bước vào trong trường Hogwarts cùng hai người bạn thân là Ron Weasley và Hermione Granger. Ở một cảnh khác, Harry Potter gặp cụ Ollivander - người làm đũa phép giỏi nhất thế giới - và được cụ đưa cho cây đũa phép đầu tiên trong đời.

Teaser mới dài 8 giây này có vẻ đặc biệt chú trọng đến môn thể thao vua của giới phù thuỷ - Quidditch. Một cảnh quay cho thấy hai đội Quidditch ra sân, một bên khoác áo choàng màu đỏ, bên còn lại màu vàng. Cậu bé Harry Potter đi sau cùng, vác chổi trên vai, có vẻ choáng ngợp trước những gì ở trước mắt. Trong một cảnh khác, các thành viên trong đội Quidditch của nhà Gryffindor quây quần bên nhau lấy khí thế trước khi vào trận.

Đa số phản ứng của fan sau khi xem xong teaser dài 8 giây này là… “không nói nên lời”. Một số chán nản, một số bực bội, một số cảm thấy như bị lừa… nói chung là tiêu cực nhiều hơn tích cực. Bởi tất cả những cảnh xuất hiện trong teaser dài 8 giây này đều đã xuất hiện trong trailer dài hơn 2 phút được ra mắt hồi tháng Ba vừa rồi.

Các bình luận viết: “Là mới dữ chưa? Có thực sự là mới chưa”, “Tin vui: chúng ta có teaser mới, tin buồn: toàn cảnh phim cũ”, “Teaser mới á, tôi tức đến nỗi bật cười luôn, chẳng có gì mới hết á trời, thật là nhảm nhí”, “Nhưng chúng ta đã xem hết tất cả những cảnh này rồi mà”…

Dominic McLaughlin trong vai Harry Potter.

Bên cạnh đó, một số bình luận phàn nàn về màu sắc phim quá tối và “tiết kiệm” màu sắc. Những điều này đã được phản hồi sau khi trailer đầu tiên ra mắt, nhưng có vẻ HBO Max vẫn rất kiên định với bảng màu của mình.

Các bình luận viết: “Sao ánh sáng lại tối thế nhỉ?”, “Liệu có quá đáng không khi yêu cầu đạo diễn tăng cường độ sáng và màu sắc lên?”, “Sao phim ảnh ngày nay cứ tối thui tối hù vậy, tự dưng cáu ngang"…

Bộ ba phù thủy trong Harry Potter bản mới.

Một số bình luận lại tập trung vào những gì không có trong teaser: “Buồn cười chưa kìa, họ giấu nhẹm các cảnh của Snape đi”, “Tại sao họ vẫn không thay diễn viên đóng Snape? Phim này cần phải thất bại để người ta biết cách tôn trọng nguyên tác”, “Từ lúc biết diễn viên nhí đóng Ginny sẽ thay bằng người khác tôi mất hứng với phim luôn, lạ nhỉ, mặc dù Ginny không phải nhân vật tôi yêu thích nhất và cô bé kia cũng chưa chiếu cảnh phim nào. Tôi cứ cảm thấy đó là bước khởi đầu của một chuỗi domino những điều sẽ gây thất vọng của bản phim mới”…

Nguồn: HBO Max.

Harry Potter mùa đầu tiên được dựng dựa theo tập truyện đầu tiên mang tên Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy sẽ lên sóng vào 25/12/2026.