TYGA - rapper gốc Việt sắp có màn hợp tác cùng Sơn Tùng M-TP nổi tiếng cỡ nào?

HHTO - Màn hợp tác giữa Sơn Tùng M-TP và Tyga trong đĩa đơn "Come My Way" đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội và các diễn đàn âm nhạc. Sau khi thông tin được công bố, nhiều khán giả đặc biệt tò mò về độ nổi tiếng của Tyga trong làng Hip-Hop quốc tế.

Màn hợp tác giữa Sơn Tùng M-TP và Tyga trong đĩa đơn Come My Way đang là một trong những chủ đề được quan tâm nhất trên các diễn đàn âm nhạc. Dù không phải cái tên quá quen thuộc với số đông khán giả trong nước, Tyga từ lâu đã là một gương mặt có vị trí nhất định trong làng Rap quốc tế.

Sinh ra tại California, Mỹ, Tyga tên thật là Michael Ray Nguyen-Stevenson. Nam rapper mang trong mình hai dòng máu Jamaica và Việt Nam, với mẹ là người Việt Nam. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Tyga từng nhắc đến nguồn gốc châu Á của mình như một phần tạo nên bản sắc cá nhân giữa làng Hip-Hop Mỹ.

Nam rapper mang trong mình hai dòng máu Jamaica và Việt Nam.

Bước ngoặt sự nghiệp đến với anh vào năm 2011 khi Tyga gia nhập Young Money Entertainment - hãng đĩa quy tụ nhiều tên tuổi đình đám như Lil Wayne, Drake và Nicki Minaj. Một năm sau, nam rapper tạo được dấu ấn mạnh mẽ với album Careless World: Rise of the Last King. Trong đó, ca khúc Rack City trở thành bản hit tiêu biểu, từng lọt Top 10 Billboard Hot 100 và đạt chứng nhận Bạch kim tại Mỹ.

Sau giai đoạn chững lại trong sự nghiệp, Tyga có màn trở lại ấn tượng vào năm 2018 với ca khúc Taste kết hợp cùng Offset. Bản hit này nhanh chóng gây bùng nổ trên toàn cầu, lọt Top 10 Billboard Hot 100, thu hút hơn 1 tỷ lượt xem trên YouTube và giúp nam rapper lấy lại vị thế trong làng nhạc Hip-Hop quốc tế.

TYGA trở lại mạnh mẽ vào năm 2018 với Taste kết hợp cùng Offset.

Không chỉ được nhớ đến với những bản hit từng làm nên tên tuổi, Tyga vẫn duy trì độ hiện diện đáng kể trên thị trường âm nhạc trong những năm gần đây. Giai đoạn 2022 - 2023, nam rapper tiếp tục thu hút sự chú ý với các dự án như Freaky Deaky cùng Doja Cat hay album hợp tác Hit Me When U Leave the Klub: The Playlist với YG.

Đầu năm 2025, anh phát hành album phòng thu thứ tám NSFW thông qua EMPIRE, đồng thời khởi động chuỗi lưu diễn Red Light Tour - tour diễn cá nhân đầu tiên sau hơn một thập kỷ, đưa TYGA trở lại hàng loạt sân khấu lớn trên khắp nước Mỹ.

Âm nhạc của Tyga nổi bật nhờ giai điệu bắt tai, chất club-rap hiện đại cùng khả năng tạo ra những ca khúc dễ lan tỏa trên các nền tảng số. Chuyên trang âm nhạc Pitchfork từng nhận xét rằng điểm mạnh của nam rapper nằm ở việc tạo nên những bản nhạc giàu năng lượng, phù hợp với không khí tiệc tùng.

Tyga nổi bật bởi nhịp điệu bắt tai, chất Club-Rap hiện đại.

Ngoài âm nhạc, Tyga cũng là gương mặt quen thuộc của truyền thông Hollywood. Mối quan hệ giữa Tyga và Kylie Jenner từng là tâm điểm truyền thông quốc tế. Cặp đôi hẹn hò từ khoảng năm 2015 đến 2017 và thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện lớn, khiến tên tuổi của anh liên tục phủ sóng dày đặc trên các mặt báo toàn cầu.