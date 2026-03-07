Harry Potter “tuyển sinh” 21 phù thủy nhí: Dễ thương đều, riêng Slytherin ngầu!

HHTO - “Harry Potter” phiên bản truyền hình vừa bổ sung 21 học sinh mới của trường phù thủy và pháp sư Hogwarts. Trong đó, số lượng và khí thế của học sinh thuộc Nhà Slytherin có phần áp đảo.

Mới đây, Max (HBO) vừa công bố 21 diễn viên mới cho Harry Potter bản truyền hình. Họ sẽ vào vai các học sinh của trường phù thủy và pháp sư Hogwarts. Đáng chú ý, họ đã được phân loại vào các Nhà trong trường Hogwarts, gồm: Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff và Ravenclaw.

Nhà Gryffindor

Từ trái qua phải: Katie Bell - Angelina Johnson - Oliver Wood - Alicia Spinnet - Lee Jordan.

Thuộc Nhà Gryffindor - ngôi nhà của những phù thủy có trái tim dũng cảm và gan dạ, cũng là Nhà của bộ ba phù thủy nhân vật chính Harry, Ron và Hermione - là năm gương mặt mới. Họ lần lượt là: Oliver Wood (Orson Matthews), Angelina Johnson (Asha Soetan), Katie Bell (Eire Farrell), Lee Jordan (Ethan Smith), Alicia Spinnet (Serrana Su-Ling Bliss).

Đội Quidditch của Nhà Gryffindor trong bản phim cũ.

Trong đó, Oliver Wood là đội trưởng đội Quidditch của Nhà Gryffindor, chơi ở vị trí thủ môn. Ba cô gái Angelina, Katie và Alicia cũng là thành viên của đội Quidditch, đều chơi ở vị trí Truy thủ - vị trí tấn công, ghi bàn.

Oliver Wood trong bản phim cũ.

Lee Jordan trong bản phim cũ.

Riêng Lee Jordan, không chơi Quidditch nhưng các trận cầu phù thủy diễn ra ở trường Hogwarts khó lòng vắng bóng cậu. Lee Jordan là một bình luận viên đầy nhiệt huyết, dù cậu có phần “máu lửa” hơi quá đà và đôi khi còn thiên vị (không thèm giấu giếm), mang đến nhiều tiếng cười hài hước.

Nhà Slytherin

Hàng trên, từ trái qua phải: Miles Bletchley, Lucian Bole, Marcus Flint, Adrian Pucey, Peregrine Derrick. Hàng dưới, từ trái qua phải: Terence Higgs, Pansy Parkinson, Graham Montague.

Áp đảo hơn các Nhà khác ở số lượng là Nhà Slytherin - mái nhà của các phù thủy có tố chất lãnh đạo và tham vọng, với 8 gương mặt mới. Theo đó, danh tính các học sinh này được tiết lộ là: Marcus Flint (Oliver Croft), Pansy Parkinson (Laila Barwick), Miles Bletchley (Eddison Burch), Lucian Bole (James Dowell), Adrian Pucey (Dylan Heath), Peregrine Derrick (Henry Medhurst), Terence Higgs (Cornelius Brandreth), Graham Montague (D’Angelou Osei-Kissiedu).

Marcus Flint trong bản phim cũ.

Trong đó, hai cái tên nổi bật nhất là Marcus Flint - đội trưởng đội Quidditch Nhà Slytherin, nổi bật với lối chơi mạnh bạo; và Pansy Parkinson - người được coi là “bạn gái” của Draco Malfoy thời đi học ở Hogwarts, và là “kẻ thù” của Hermione Granger.

Những cái tên còn lại có phần xa lạ, do họ không phải là những nhân vật nằm trong tuyến truyện chính cho lắm. Được biết, Miles, Lucian, Adrian, Peregrine và Terence đều là thành viên của đội Quidditch của nhà Slytherin.

Nhà Hufflepuff

Từ trái qua phải: Hannah Abbott - Susan Bones - Ernie Macmillan - Justin Finch-Fletchley.

Hufflepuff - ngôi nhà chung của những phù thủy có tố chất nổi trội là trung thực và chăm chỉ - có bốn gương mặt học sinh mới. Lần lượt là: Hannah Abbott (India Moon), Susan Bones (Jazmyn Lewin), Ernie Macmillan (Cian Eagle-Service), và Justin Finch-Fletchley (James Trevelyan Buckle).

Diễn viên nhí India Moon là fan cứng của Harry Potter.

Trong cuốn sách đầu tiên Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy, vai trò của những nhân vật này không lớn lắm. Nhưng theo mạch truyện phát triển dần, đây đều là những nhân vật có câu chuyện thú vị, góp phần vào mạch truyện chính. Như Hannah Abbott là cô gái về sau kết hôn với Neville Longbottom.

Justin Finch-Fletchley bị hóa đá trong bản phim cũ.

Ngoài ra, còn có Susan Bones là một thành viên trung thành của Đoàn Quân Dumbledore (nhóm được thành lập trong tập 5 Harry Potter và Hội Phượng Hoàng). Justin Finch-Fletchley nổi tiếng là một học sinh ưu tú, anh chàng đã từ chối trường Eton danh tiếng để nhập học Hogwarts, và chẳng may bị hóa đá trong tập 2 Harry Potter và Phòng Chứa Bí Mật.

Nhà Ravenclaw

Từ trái qua phải: Terry Boot - Lisa Turpin - Penelope Clearwater - Padma Patil.

Tổ ấm của những phù thủy có tố chất trí tuệ và ham học hỏi - Nhà Ravenclaw giới thiệu bốn học sinh mới. Họ là Terry Boot (Aaron Zhao), Lisa Turpin (Eve Walls), Penelope Clearwater (Scarlett Archer), Padma Patil (Anjula Murali).

Các anh em nhà Weasley trong bản phim mới, với Percy mặc áo đen (ngoài cùng bên phải)

Scarlett Archer thủ vai Penelope - bạn gái của Percy khi học ở Hogwarts.



Trong bốn nhân vật này, hai cô gái Penelope Clearwater và Padma Patil là được nhiều fan Harry Potter “nhớ tên” hơn cả. Penelope là bạn gái của Percy Weasley - người con thứ ba của gia đình Weasley - khi học ở Hogwarts. Trong tập truyện Harry Potter và Phòng Chứa Bí Mật, Penelope bị quái vật tấn công và hóa đá.

Harry và Ron cùng hai chị em sinh đôi nhà Patil tại vũ hội Giáng sinh ở trường Hogwarts vào năm học thứ tư của Harry (bản phim cũ).

Parvati Patil được Harry mời làm bạn nhảy (bản phim cũ).

Còn Padma Patil là chị em sinh đôi với Parvati Patil - người được Harry mời làm bạn nhảy tại vũ hội Giáng sinh trong tập truyện Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa. Hai chị em nhập học cùng năm không được phân loại chung Nhà. Trong khi Padma Patil là thành viên của Ravenclaw thì Parvati Patil được phân loại về Gryffindor.

Harry Potter bản truyền hình dự kiến lên sóng mùa đầu tiên trong năm 2027.

Bộ ba Hermione Granger - Harry Potter - Ron Weasley (từ trái qua phải) trong bản phim truyền hình sắp ra mắt.

Tạo hình trong phim của Dominic McLaughlin - thủ vai Harry Potter bản truyền hình.

Một số bình luận của netizen:

“Lần này HBO đang xây dựng toàn bộ thế giới Hogwarts một cách bài bản. Mỗi Nhà đều có đầy đủ học sinh và dàn diễn viên trông thực sự đa dạng và có chủ đích. Sự mong chờ của tôi đã tăng lên đáng kể.”

“Nhà Slytherin toát ra khí thế áp đảo.”

“Ồ, bộ phận tuyển diễn viên đã làm rất tốt công việc của mình. Các diễn viên phù hợp với thẩm mỹ và phong cách của từng Nhà. Học sinh Gryffindor thì trông có hình tượng anh hùng, còn Slytherin thì trông rất ngầu.”

“Sao học sinh Nhà Slytherin lại lớn tuổi hơn các học sinh khác vậy?”

“Vai Pansy trông rất sắc sảo, chua ngoa, hợp hình tượng trong truyện. Rất mong chờ các cảnh giữa Pansy và Draco.”

“Tôi rất thích sự đa dạng giữa các Nhà. Các diễn viên đang được mở rộng và trông rất hứa hẹn.”

“Không ai trong Nhà Slytherin cười. Nhà Ravenclaw có học sinh gốc Hoa/Đông Á. Và họ đang mặc quần áo đồng phục với màu sắc đặc trưng của Nhà mình.”

“Chẳng ai quan tâm đâu. Phim sẽ thất bại thảm hại vì chọn diễn viên đóng vai Snape quá tệ.”