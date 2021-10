Hậu trường "11 Tháng 5 Ngày": Khả Ngân cãi vã với Thanh Sơn, ngọt ngào bên Bình An

HHT - Clip hậu trường phim "11 Tháng 5 Ngày" tiết lộ Đăng (Thanh Sơn) và Tuệ Nhi (Khả Ngân) sẽ cãi nhau to, còn khi ở bên Trí (Bình An) thì cô tiểu thư lắm chiêu lại cười tươi như hoa. Thế là sao nhỉ, chẳng lẽ thuyền Nhi - Đăng chưa kịp ra khơi đã bị đánh chìm?

Hiếm có nhân vật nào còn chưa ra mắt trên màn ảnh nhưng đã khiến khán giả bất an như Trí (Bình An) trong phim 11 Tháng 5 Ngày. Qua hàng loạt hình ảnh và clip hậu trường được tiết lộ, Trí "khua chiêng gióng trống", hét lên với cả thế giới rằng anh sẽ sớm cho Đăng (Thanh Sơn) phải ghen nổ đom đóm mắt.

Trước khi chính thức xuất hiện, diễn viên Bình An thậm chí đã gửi thư khiêu chiến "tình địch màn ảnh" Thanh Sơn: "Nghe nói Nhi và Đăng trong 11 Tháng 5 Ngày đang hạnh phúc lắm. Nhưng đấy là chưa có sự xuất hiện của Trí thôi. Hẹn mọi người tuần sau nhé."

Để lời đe dọa thêm "nguy hiểm", Bình An còn khoe ảnh nắm tay Khả Ngân thật chặt, cô nàng "trên tình bạn dưới tình yêu" của Thanh Sơn thì cầm bó hoa hồng to, cười rõ hạnh phúc. Phải chăng bó hoa này là Bình An đã tặng cho Khả Ngân để tỏ tình?

Trong một clip hậu trường mới được netizen quay lại và chia sẻ còn tiết lộ Tuệ Nhi sẽ vui vẻ đi chơi cùng Trí. Hai người rôm rả nói chuyện với nhau mặc kệ Đăng đóng vai "kẻ bên lề cuộc tình". Và dường như "bởi vì anh ghen, ghen, ghen mà", Đăng đã đòi Tuệ Nhi đội mũ bảo hiểm để lên xe mình chở về. Có thể thấy vị trí của Đăng trong trái tim Tuệ Nhi dù mập mờ nhưng vẫn rất quan trọng vì cô đội mũ bảo hiểm để chuẩn bị đi cùng anh.

Tuy nhiên, có được hạnh phúc chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Trong một clip hậu trường khác bị rò rỉ, Tuệ Nhi tức giận lao lên xe taxi. Đăng vừa chạy đuổi theo phía sau vừa gọi tên để mong giữ cô lại. Nhưng Tuệ Nhi đã bỏ đi mất, Đăng liền phải gọi một chiếc taxi khác để đuổi theo.

Nguyên nhân gì khiến Tuệ Nhi giận dữ với Đăng tới như vậy? Liệu có phải vì Đăng thực sự ký hợp đồng với bố Tuệ Nhi để chăm sóc cho cô nên khi phát hiện ra sự thật, cô mới bỏ đi? Chuyện tình yêu của Tuệ Nhi và Đăng sẽ có kết thúc viên mãn hay chưa kịp nở đã tàn vì Trí và bí mật của Đăng?

11 Tháng 5 Ngày những tập tiếp theo được phát sóng lúc 21h40 từ thứ 2 tới thứ 4 trên kênh VTV1 sẽ cho khán giả câu trả lời.