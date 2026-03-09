Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Hé lộ ảnh Trấn Thành ở buổi đọc kịch bản cùng Park Bo Gum trong phim quay ở Hàn

Sam

HHTO - Truyền thông Hàn đã công bố loạt ảnh buổi đọc kịch bản và tập dượt chuẩn bị ghi hình cho "Sword: The Sword of Godumakhan" - bộ phim điện ảnh có sự tham gia của Park Bo Gum, Joo Won... Vai diễn của Trấn Thành cũng được tiết lộ.

Sáng 9/3, các đơn vị sản xuất đã đồng loạt đăng ảnh buổi đọc kịch bản và tập dượt của dàn diễn viên cho bộ phim điện ảnh Sword: The Sword of Godumakhan. Truyền thông Hàn cũng đồng loạt đưa tin, tiết lộ nhiều hơn về các nhân vật, trong đó có vai diễn của Trấn Thành.

﻿screenshot-2026-03-09-122223.png
screenshot-2026-03-09-122305.png﻿﻿
screenshot-2026-03-09-122311.png
Những hình ảnh đầu tiên của Trấn Thành cùng đoàn phim "Sword: The Sword of Godumakhan" được công bố.
screenshot-2026-03-09-121438.png

Như vậy, thay cho lời xác thực chính thức, tin đồn hồi tháng 1 về việc "đạo diễn trăm tỷ" của Việt Nam góp mặt trong dự án điện ảnh của Hàn Quốc là chính xác. Theo báo Hàn, Trấn Thành sẽ vào vai Seol In Gwi - Thủ lĩnh mạnh mẽ của quân bảo hộ Andong thời Đường. Đây là một trong những nhân vật then chốt của phim, từng được đàm phán với Cha Seung Won.

Tác phẩm này lấy bối cảnh thời Goguryeo, kể về một chiến binh mất trí nhớ bị cuốn vào cuộc chiến của 5 phe phái để giành lấy thanh kiếm huyền thoại Thần quang. Ngoài Park Bo Gum được xác nhận sẽ đóng chính, Joo Won cũng được cho là đang tích cực đàm phán cho nhân vật Gyepilharyeok. Sau một loạt sự kiện, anh ta phản bội Goguryeo và đầu quân cho phe đối nghịch.

Sword: The Sword of Godumakhan là bộ phim điện ảnh được đầu tư lớn do đạo diễn Kim Han Min cầm trịch - người đứng sau hàng loạt "bom tấn" lịch sử của Hàn Quốc như War of the Arrows, Hansan: Rising Dragon, Noryang: Deadly Sea...

anh-1.jpg
ef586c367c1c1f.jpg
e6b6b0306b1179.jpg

Dù Trấn Thành chưa có động thái liên quan về dự án này trên trang cá nhân nhưng người hâm mộ đều ngóng chờ sự xuất hiện của anh. Trước đó, Knet từng tò mò và phấn khích trên các diễn đàn khi biết "đạo diễn nghìn tỷ" của Việt Nam sẽ góp mặt trong tác phẩm này.

Sword: The Sword of Godumakhan dự kiến ra rạp vào năm 2027.

cover-fb-1.jpg
Sam
