Đã tìm ra lý do fan cho rằng Rosé (BLACKPINK) không nhuộm màu tóc khác là quá đúng

Ngay khi ảnh teaser quảng bá cho full album đầu tay của BLACKPINK lên sóng, một số khán giả đã không hài lòng khi thấy Rosé vẫn giữ nguyên kiểu tóc, màu tóc cũ như hồi quảng bá How You Like That khiến hình ảnh của cô thiếu vẻ mới mẻ.

Tuy nhiên, đa phần fan của Rosé lại cho rằng stylist không để Rosé nhuộm màu tóc mới là rất đúng. Bởi từ hồi chụp ảnh teaser cho How You Like That, Rosé đã lộ rõ phần đuôi tóc xơ xác, mái tóc khá khô do sử dụng nhiều hóa chất.

Nếu Rosé tiếp tục uốn xoăn hay nhuộm màu tóc khác, chắc chắn mái tóc của cô đã yếu nay càng yếu hơn và fan không muốn điều đó xảy ra. Thêm vào đó, màu tóc tím khói này rất hợp với thành viên của BLACKPINK, giúp tôn nhan sắc của cô thêm nhiều phần nên Rosé giữ nguyên cũng là lựa chọn hợp lý.

Fan chỉ tiếc rằng giá như stylist chịu khó sáng tạo để thay đổi kiểu tóc cho Rosé, đơn giản chỉ là buộc tóc cao, tết lệch một bên cũng đủ tạo sự mới mẻ trong lần trở lại này.

Không chỉ Rosé gặp rắc rối với mái tóc, mà Jennie cũng không giấu được phần đuôi tóc khô xơ khi quay MV cho ca khúc Ice Cream. Việc uốn nhuộm thường xuyên, sử dụng nhiều hóa chất tạo kiểu tóc đã khiến mái tóc của các nữ idol khó mà khỏe mạnh, bóng mượt.

Thậm chí như Yoona (SNSD) đã từng phải cắt phăng mái tóc dài, chấp nhận để tóc ngắn trong nhiều tháng để nuôi lại tóc mới, thay thế phần tóc cũ đã quá yếu và hỏng do dùng nhiều hóa chất.

