Nhìn poster “Lovesick Girls”, bạn có nhận ra điểm bất thường về hình ảnh của Rosé?

Lovesick Girls là ca khúc chủ đề full album đầu tiên của BLACKPINK và kế hoạch quảng bá đang được YG Ent tung ra. Nhưng ngay từ loạt ảnh teaser đầu tiên, netizen đã nhận thấy Rosé lại đang bị đối xử bất công.

Kiểu tóc của Rosé chưa có gì thay đổi

Màu tóc, kiểu tóc của Rosé trong những tấm ảnh này không có gì đổi khác so với thời How You Like That. Khi nhân viên của YG Ent cập nhật hình ảnh mới lên phần thông tin của BLACKPINK trên trang nghe nhạc Melon, họ đã quên luôn hai bức hình riêng của Rosé và chỉ bổ sung sau khi fan phản ứng gay gắt.

Ảnh teaser của Rosé bị YG Ent bỏ quên

Mới đây nhất, khi poster chung của cả nhóm lộ diện thì ai cũng thấy phần đất của Rosé nhỏ hơn hẳn ba cô gái còn lại. Chỉ nhìn bằng mắt thường, netizen cũng để ý Rosé chỉ đứng ở rìa ngoài bức ảnh, trang phục cũng không thấy rõ vì lộ diện quá ít.

Bức hình khiến fan của Rosé ấm ức

Bố cục bức ảnh không đồng đều khi Jennie, Jisoo và Lisa thì chiếm vị trí lớn, rõ ràng trong khi Rosé nhỏ bé hơn hẳn. Nếu phân chia rõ ràng, phần đất dành cho Rosé thậm chí chỉ bằng một nửa Jennie, khiến fan của cô than thở “Rosé còn bé hơn cả chiếc áo lông của Jennie nữa”.

Chỉ cần làm thao tác đơn giản, fan nhận thấy phần đất chia cho Rosé ít hơn hẳn. (Jisoo trong bức hình này được gọi theo phiên âm tên tiếng Hoa: Kim ChiChu)

Sơn Vũ

