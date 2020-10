Top 60 Hoa Hậu Việt Nam: Ngắm dàn thí sinh cao trên 1m70 duyên dáng trong tà áo dài

Lê Nguyễn Bảo Ngọc (1m84)

Thí sinh Lê Nguyễn Bảo Ngọc sinh năm 2001, đến từ Cần Thơ, cô nàng sở hữu chiều cao “khủng” nhất của Hoa Hậu Việt Nam năm nay: 1m84. Bảo Ngọc hiện đang là sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM. Chưa từng tham gia cuộc thi nhan sắc nào trước Hoa Hậu Việt Nam, người đẹp 2K1 cho biết việc tham dự cuộc thi là một trải nghiệm rất mới: “Điều thú vị mà mình nhận được là những chia sẻ về mục đích đi thi, những câu chuyện sâu sắc từ những bạn thí sinh khác”, Bảo Ngọc thổ lộ.

Vũ Mỹ Ngân (1m82)

Nguyễn Lê Ngọc Thảo (1m77)

Đoàn Tường Linh (1m77)

Lê Thị Kim Ngân (1m74)

Phạm Thị Phương Quỳnh (1m74)

Nguyễn Thị Bích Thuỳ (1m73)

Nguyễn Thị Phượng (1m73)

Doãn Hải My (1m73)

Sinh năm 2001, Doãn Hải My từng gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện trên fanpage Hoa Hậu Việt Nam 2020 với vẻ ngoài trong sáng, tươi tắn. Không chỉ có ngoại hình đẹp, Hải My còn sở hữu bảng thành tích học tập khủng. Hải My học đều các môn Xã hội. Cô nàng từng là thủ khoa môn Ngữ văn suốt 3 năm cấp Ba, đạt điểm IELTS 7.0. Ngoài vốn tiếng Anh tốt, Hải My còn trau dồi thêm ngôn ngữ thứ ba là tiếng Trung Quốc.