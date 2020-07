Chuyện những cô gái bỗng dưng nổi tiếng khắp K-Pop nhờ được côn trùng ghé thăm

Quảng cáo

Idol K-Pop có rất nhiều nỗi sợ khi đang biểu diễn hoặc ghi hình: Sợ trang phục gặp sự cố, sợ pháo hoa phụt lên gây giật mình, sợ quên vũ đạo quên lời bài hát, sợ bị trượt chân ngã… Dù sao thì những biến cố ấy còn có thể dự phòng trước, còn việc bị côn trùng ghé thăm thì chẳng thể đoán được nhất là khi biểu diễn ngoài trời.

Kết quả là nhiều nữ idol đã tạo ra các khoảnh khắc kinh điển khi đối mặt với những con bọ bé xíu và các cô gái còn chia thành hai đội: team nhìn thấy côn trùng là chạy thật nhanh và team có gì đâu mà sợ.

Mijoo (Lovelyz) định tâm tình cùng khán giả mà cuống cuồng bỏ chạy khi có côn trùng bay tới, sau đó chính cô cũng thấy ngượng ngùng vì độ nhát cáy của mình.

Airn (Oh My Girl) thậm chí còn sợ tới nỗi chạy không nổi, chỉ biết co rúm người lại mong sao mấy con bọ sẽ không để ý tới mình.

Hani (EXID) nhìn thì cá tính vậy thôi chứ bản chất bánh bèo đã lộ ra ngay lập tức trong hoàn cảnh này.

Ngược lại, Hana (gugudan) lại siêu bình tĩnh, thậm chí đuổi côn trùng mà nhẹ nhàng tao nhã như đang múa vậy.

Jeongyeon (TWICE) nhìn ngầu bao nhiêu thì tính cách cũng thuộc hàng “soái tỷ” như thế: Bao nhiêu côn trùng ra đây chị chấp hết.

Bất ngờ nhất là cô gái nhìn tưởng mong manh IU: Cái búng tay bình thản của IU đã từng gây xôn xao mạng xã hội vì phản ứng quá tỉnh.

Trí Anh