Cậu anh họ Dudley xấu tính của Harry Potter đã lột xác, thành công hơn cả cậu em phù thuỷ

Nếu nhắc đến loạt phim Harry Potter, bạn sẽ không thể nào quên được cậu anh họ xấu tính Dudley Dursley mập ú, chuyên bắt nạt cậu bé phù thủy. Tưởng chừng khán giả đã quên nhân vật này là ai thì nam diễn viên Harry Melling, đóng vai Dursley trong loạt phim năm xưa bỗng bất ngờ trở lại màn ảnh. Thậm chí hiện tại, Harry Melling còn được chú ý hơn cả “cậu em họ phù thủy” Daniel Radcliffe.

Nam diễn viên Harry Melling. - Nguồn: Resourcing Strategies

Giống ba diễn viên chính của Harry Potter, Harry Melling cũng lần đầu xuất hiện trên màn ảnh với phần phim Harry Potter and the Sorcerer’s Stone. Nhưng trái với Daniel Radcliffe, Emma Watson và Rupert Grint tỏa sáng và trở thành sao hạng A của Hollywood khi chỉ mới 11 tuổi, Harry Melling mãi bị đóng đinh với vai diễn người anh họ Dudley tròn quay xấu tính chỉ xuất hiện để gây cười ở mỗi khúc đầu của các phần phim. Thậm chí, đã từng có một khoảng thời gian, anh còn bị khán giả gọi là “Dudley” nhiều hơn cả cái tên thật Harry Melling của mình.

Cậu anh họ Dudley xấu tính hư hỏng của Harry Potter năm xưa. - Nguồn: Seventeen Magazine

Suốt nhiều năm sau khi series Harry Potter kết thúc, nam diễn viên người Anh chỉ có thể xuất hiện trong 1-2 tập phim truyền hình kém nổi tiếng và cái tên Harry Melling dần như bị quên lãng trong tâm trí khán giả. Mãi cho đến tận những năm 2016 - 2017, Harry bất ngờ xuất hiện trong các tác phẩm The Lost City of Z và The Current War bên cạnh “Spider-Man” Tom Holland, “Doctor Strange” Benedict Cumberbatch và “Batman” Robert Pattinson. Tuy nhiên, đây chỉ là những vai nhỏ không gây chú ý nhiều.

2018 có thể xem là năm “phất lên” của Harry Melling khi anh tham gia 2 dự án được đánh giá cao là Trautmann và tác phẩm đề cử 3 giải Oscar -The Ballad of Buster Scruggs của bộ đôi đạo diễn gạo cội Ethan Coen và Joel Coen.

Vai diễn gã nghệ sĩ ma mị của Harry Melling trong bộ phim đề cử Oscar - "The Ballad of Buster Scruggs". - Nguồn: Decider

Bước ngoặt lớn nhất trong hành trình diễn xuất của anh có thể kể tới là vai phản diện Merrick trong bom tấn The Old Guard của Netflix, đối đầu với dàn nhân vật chính do minh tinh Charlize Theron và “đả nữ” màn ảnh Việt - Ngô Thanh Vân thể hiện.

Merrick là phản diện chính của bom tấn "The Old Guard" - Nguồn: MuggleNet

Sau The Old Guard, Harry tiếp tục chứng minh khả năng diễn xuất tốt bất ngờ với màn tái hợp cùng Tom Holland và Robert Pattinson trong bộ phim chính kịch The Devil All the Time, trong vai gã mục sư quái dị Roy Laferty điên loạn và tăm tối. Và đây chưa phải là lần hợp tác cuối cùng của anh với Netflix.

Màn đổ nhện lên đầu để chứng minh đức tin của gã mục sư Roy khiến khán giả kinh hãi trong "The Devil All The Time" - Nguồn: USA Today

The Queen’s Gambit, bộ phim 7 tập với đề tài cờ vua đang làm mưa làm gió trên Netflix cũng sở hữu cái tên Harry Melling trong dàn diễn viên chính. Anh vào vai kỳ thủ cờ vua Harry Beltik hỗ trợ cho nữ chính Beth Harmon và nhận được rất nhiều lời khen cho màn thể hiện xuất sắc.

Từ một nhân vật xấu tính gây cười, giờ đây Harry Melling là một kỳ thủ cờ vua trong "The Queen's Gambit". - Nguồn: Entertainment Weekly

Với tiến độ hiện tại, nam diễn viên này rõ ràng là đang dần thoát khỏi cái bóng quá lớn của Harry Potter để cả thế giới gọi anh là Harry Melling thay vì “cậu Dudley” xấu tính nhạt nhòa.

