Chỉ trích cách xử lý COVID-19 của Hàn Quốc, nữ diễn viên bị netizen lên án gay gắt

Mới đây, trên tài khoản Instagram cá nhân của mình, nữ diễn viên Jang Mi In Ae đã đăng ảnh chụp màn hình của một bài báo. Nội dung bài báo nói rằng Chính phủ Hàn Quốc có thể đưa ra quyết định hỗ trợ 1.000.000 won (tương đương gần 20 triệu đồng) cho mỗi gia đình 4 người.

Bài đăng của Jang Mi In Ae

Jang Mi In Ae đã bình luận về bài báo: "Điều này thật khó chịu. Đất nước chúng ta không có tiền. Có phải các người đã bán đất đai của Tổ quốc ở đâu đó, phải không? Đây có thực sự là một chính phủ cứu người không? Giá trị của 1.000.000 KRW đó là gì? Tôi rất tức giận khi xem tin tức".



Những phát ngôn của Jang Mi In Ae đã khiến công chúng cực kỳ giận dữ. Họ không thể tin được rằng trong khi chính phủ đang cố gắng giúp người dân trong cơn đại dịch thì một nữ diễn viên như cô lại có thể đăng đàn chỉ trích chính phủ như vậy. Các cư dân mạng đã phản bác lại Jang Mi In Ae, dẫn chứng cho cô thấy Hàn Quốc đã kiểm soát được COVID-19 tốt ra sao.



Jang Mi In Ae từng vướng scandal nghiêm trọng trong quá khứ.

Jang Mi In Ae được khán giả biết đến nhiều qua các vai diễn trong Soulmate, Nonstop 4 và 5, Missing You… Trước scandal lần này, Jang Mi In Ae từng bị khởi tố vào năm 2013 vì sử dụng trái phép chất cấm propofol. Cô đã phải ngồi tù 8 tháng, cộng thêm 2 năm thử thách và bị phạt tiền 5.500 USD (gần 127 triệu đồng).

Trina

Allkpop