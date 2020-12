Dành cho những trái tim tan vỡ mùa Giáng sinh: Nghe ngay ca khúc chữa lành của Sam Smith

Quảng cáo

Sau Last Christmas, khán giả đã có thêm một bài hát mới để thêm vào playlist mùa lễ hội cuối năm này. Hoàng tử của những bản tình ca da diết, Sam Smith đã quay trở lại với một single đầy bất ngờ, đầy hạnh phúc và vui tươi.

Chưa kịp hạ nhiệt với single Diamonds và album mới cách đây chưa lâu, chàng trai Anh Quốc đã tiếp tục chiều fan với một sản phẩm mới. The Lighthouse Keeper là sự hoài niệm đầy thương nhớ đến những khoảnh khắc ngọt ngào của thập kỷ 40 của thế kỷ trước, thời của những cuộc sum vầy và hội họp đầy chất vintage.

Kết hợp với Labrinth, người từng song ca với Sam Smith trong Love Goes, nhà sản xuất mang đến hơi thở mới không trùng lặp với bất kỳ dự án nào khác mà Sam Smith từng phát hành. Một câu chuyện Giáng sinh, kết hợp đầy mới lạ với những khúc nhạc ru, tiếng hát bè cổ điển và những thanh âm dịu dàng. The Lighthouse Keeper tinh tế, đầy ý nhị như một tác phẩm dành riêng cho mùa đẹp nhất trong năm. Sam Smith

Ra mắt cùng ca khúc, Sam Smith cũng tung ra sản phẩm MV đầy thú vị. Những nét vẽ hoạt hình dễ thương với chủ đề ra khơi tìm kiếm cuộc hành trình. Khởi hành, ra đi tìm kiếm những thử thách, nhưng rồi lại biết trở về với an toàn và tình yêu thương. Ý nghĩa và chân thành, Sam Smith cũng thử sức mình với vị trí đạo diễn cho chính MV The Lighthouse Keeper.

“Nếu có bất kỳ một năm nào khiến tôi muốn nghe thấy âm thanh của Giáng sinh, 2020 chắc chắn sẽ hơn mọi thời điểm khác khi tôi muốn được ở bên cạnh gia đình và những người bạn hơn lúc nào hết.” Sam Smith chia sẻ. “...đầu năm nay tôi đã có cảm hứng để viết nên một tình ca về Giáng sinh. Labrinth và tôi đã dồn hết tình cảm của mình vào trong bài hát và thực sự đây là một tác phẩm đầy thích thú để sáng tác nên.”

“When you set sail on your journey and happiness is far away/ Love will guide you til the morning, lead your heart down to the bay/ Don’t resist the rain and storm, I’ll never leave you lost at sea.” Như Sam Smith từng chia sẻ, tình yêu với anh vẫn luôn là câu trả lời cho tất cả. Những khó khăn, giông bão hay thử thách, cả trong thời điểm như hiện tại, tình yêu sẽ là thứ giúp ta vượt qua.

“I will be your lighthouse keeper, bring you safely home to me/ I will be your lighthouse keeper, bring you safely home.” Những lời ca này, đặc biệt trong những khoảnh khắc này, liệu có thể nào phù hợp hơn?.

NHƯ LÊ