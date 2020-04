G-Dragon khoe nhà mới siêu sang trị giá 180 tỷ đồng nhưng VIP chỉ chú ý đến món đồ này

Quảng cáo

Tạp chí Financial News vừa mới đưa tin rằng G-Dragon đã mua và chuyển đến sống tại một căn biệt thự "trên mây". Căn hộ mới này thuộc phân khúc nhà siêu sang, nằm trong khu nhà cao cấp Nine One Hannam ở Seoul. Theo nhiều nguồn tin, căn hộ của G-Dragon rộng gần 300 m2, có giá thị trường ước tính khoảng 9 tỷ Won (khoảng 180 tỷ đồng). Khu nhà này vừa mới được đưa vào vận hành, các cư dân "siêu giàu" cũng mới bắt đầu chuyển vào ở hồi tháng 4 mà thôi.

Trước đó, G-Dragon sống tại một căn hộ cũng không kém phần sang xịn tại chung cư cao cấp Galleria Forest. Được biết hai vợ chồng ngôi sao Bae Yong Jun - Park Soo Jin cũng sẽ là hàng xóm của nam nghệ sĩ.

Theo thông tin trên website dự án, khu căn hộ siêu sang Nine One Hannam gồm 9 tòa nhà nhưng chỉ có 335 căn biệt thự "trên mây" với diện tích dao động từ 248 đến 335 m2. Mỗi căn biệt thự này đều có sân vườn riêng, thang máy riêng và cư dân còn được tận hưởng nhiều dịch vụ cao cấp khác. G-Dragon cũng đã kịp đưa "boss" cưng khám phá không gian xung quanh ngôi nhà.

Trên tài khoản Instagram cá nhân, G-Dragon cũng đã khoe ảnh nhà mới, góc nào cũng đẹp như bảo tàng khiến các fan trầm trồ ngưỡng mộ. Mỗi món đồ trong nhà G-Dragon chắc chắn đều có xuất xứ không phải dạng vừa.

Tuy nhiên, món đồ nội thất khiến các fan cảm động nhất lại là bức tranh hình BIG BANG với đủ cả 5 thành viên được trưởng nhóm G-Dragon bày ở vị trí trang trọng. Điều này cho thấy nhóm nhạc vẫn luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của G-Dragon.

Đúng ngày 27/4/2020, BIG BANG sẽ tròn 5000 ngày ra mắt nên trên Twitter. Các VIP toàn cầu đang kêu gọi các fansite cùng nhau đẩy mạnh hashtag #5000DaysWithBIGBANG để gửi gắm tình cảm tới các thành viên.

Trí Anh