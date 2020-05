Hứa Quang Hán: Cửa này đóng lại thì hãy tìm kiếm, tất có cánh cửa khác đang chờ

Vào nghề bằng vai “Châu Kiệt Luân” thuở nhỏ

Hứa Quang Hán (31/10/1990) là người mẫu kiêm diễn viên Đài Loan. Anh đến với nghệ thuật lần đầu tiên qua vai diễn “Châu Kiệt Luân” thuở nhỏ trong MV Lớp Ba Năm Hai, ca khúc nằm trong album Diệp Huệ Mỹ của Châu Kiệt Luân. Đó là năm 2003, Hứa Quang Hán chỉ mới 13 tuổi.

Vai diễn đầu tiên của Hứa Quang Hán

Nhớ lại những kí ức này, Hứa Quang Hán kể rằng khi đó anh là fan của Châu Kiệt Luân nên chỉ đơn thuần là muốn xuất hiện trong MV của thần tượng. Ban đầu, đạo diễn MV không định nhắm anh cho vai diễn chính, nhưng đã thay đổi ý định vào phút chót khi nhận ra anh biết chơi bóng bàn. Giờ đây, khi xem lại MV năm ấy, Hứa Quang Hán cảm thán: “Cảm giác rất kỳ lạ”.

Trong MV Lớp Ba Năm Hai, Hứa Quang Hán là cậu nhóc học trò đeo cặp kính cận, đôi má phúng phính bánh bao, hàng ngày đều chăm chỉ tập luyện bóng bàn. Con đường nghệ thuật sau này của Hứa Quang Hán cũng giống y hệt vai diễn đầu đời này, luôn rất chăm chỉ và không ngừng nỗ lực.

Con đường nghệ thuật sau này của Hứa Quang Hán cũng giống y hệt vai diễn đầu đời này, luôn rất chăm chỉ và không ngừng nỗ lực.

Bền bỉ hoạt động nghệ thuật

Sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của Hứa Quang Hán không mấy suôn sẻ dù anh có ngoại hình và năng khiếu, cũng như không thiếu sự chăm chỉ và tinh thần cầu tiến. Năm 2011, anh tham gia thử vai cho nam chính trong MV Mr.Right của Quách Thư Dao nhưng không được. Thay vào đó, Hứa Quang Hán lại trở thành nam chính trong MV Bày Tỏ Tình Yêu.

Năm 2012, Hứa Quang Hán ký hợp đồng với một công ty âm nhạc với mong muốn trở thành một ca sĩ. Hứa Quang Hán có một chất giọng truyền cảm và khá đẹp. Khi đó, họ hứa hẹn sẽ phát triển một nhóm nhạc nam trong đó có anh, nhưng cuối cùng kế hoạch lại bị hủy. Do ràng buộc của hợp đồng, suốt một năm trời Hứa Quang Hán bị công ty đóng băng hoạt động. Giấc mơ âm nhạc của anh vì thế mà không thành. Một số hoạt động bên lề khác tìm đến nhưng Hứa Quang Hán cũng buộc phải từ chối vì hợp đồng vẫn chưa được giải quyết xong. Nhưng có lẽ giấc mơ âm nhạc kết thúc cũng là sự sắp đặt của số phận, vì sau đó anh tham gia học diễn xuất và rẽ lối trở thành một diễn viên.

Năm 2012, Hứa Quang Hán ký hợp đồng với một công ty âm nhạc với mong muốn trở thành một ca sĩ.

Chàng trai với muôn vàn khuôn mặt

Hứa Quang Hán bắt đầu đóng phim từ năm 2013. Đến năm 2016, anh tham gia một vai trong Bão Cát Tình Yêu, một bộ phim thuộc chuỗi phim Thực Kịch Trường - đây là một dự án phim được đầu tư của Đài Loan với sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng và diễn viên trẻ. Trong Bão Cát Tình Yêu, anh vào vai chàng trai Trang Hạo Dương nổi loạn bỗng một ngày rơi vào tình yêu với một cô nàng cá tính. Có thể nói đây là vai diễn giúp anh dần nhận được sự chú ý của công chúng.

Hứa Quang Hán bắt đầu đóng phim từ năm 2013

Hứa Quang Hán rất chịu khó thử thách bản thân với nhiều dạng vai. Trong Cô Giáo Khương, Có Từng Yêu Chưa? anh vào vai Trần Uy Chính mắc chứng chậm phát triển. Vai diễn này đã giúp anh có được đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất giải thưởng Chuông Vàng lần thứ 52 (Golden Bell Awards) - một giải thưởng uy tín do Bộ Văn hóa Đài Loan tổ chức. Anh cũng từng xuất hiện trong Dương Quang Phổ Chiếu - bộ phim tỏa sáng ở giải thưởng Kim Mã lần thứ 56 - với một vai để lại nhiều suy tư.

Hứa Quang Hán có thể vào vai nam sinh cực ngọt

Hứa Quang Hán có thể vào vai nam sinh cực ngọt trong Nghỉ, Nghiêm Anh Yêu Em, Hải Cát Lạp… Khi đóng Muốn Gặp Anh (Someday or One Day), Hứa Quang Hán đã 30 tuổi nhưng anh vẫn khiến bao trái tim thiếu nữ thổn thức trong chiếc áo sơ-mi trắng và nụ cười rạng rỡ, chạy trên sân trường ngập nắng. Rũ bỏ lớp áo nam sinh, Hứa Quang Hán cũng có thể mang đến cảm giác chững chạc của một người đàn ông trưởng thành. Anh có thể là nhân vật chính diện, mang đến cảm giác vững chãi và an toàn; nhưng cũng có thể trở thành một nhân vật phản diện khiến người khác phải rùng mình, như trong Tội Nhân Vô Định.

Hứa Quang Hán đã đi một quãng đường khá dài để có được thành công của ngày hôm nay

Hứa Quang Hán đã đi một quãng đường khá dài để có được thành công của ngày hôm nay. Và với ngoại hình cũng như thực lực đã được chứng minh và không ngừng rèn giũa, tương lai của anh rất rộng mở và hứa hẹn. Sắp tới đây, Hứa Quang Hán sẽ sánh đôi cùng Chương Nhược Nam trong Ngày Em Đẹp Nhất (On Your Wedding Day) - được làm lại từ bản gốc Hàn Quốc với diễn xuất của Park Bo Young và Kim Young Kwang, sẵn sàng khiến khán giả thổn thức cho một chuyện tình đẹp mà dở dang lần nữa.

MAO LƯƠNG