NU’EST và Oh My Girl đang nắm giữ kỷ lục gì mà không nhóm nhạc nào muốn phá?

Với bất kỳ nghệ sĩ hay nhóm nhạc K-Pop nào cũng vậy, những chiếc cúp chiến thắng trong các chương trình âm nhạc của đài truyền hình luôn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp. Idol nào khi comeback cũng mong mình giành được càng nhiều cúp càng tốt, chứng tỏ ca khúc của mình được yêu thích. Và chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp lại càng là cột mốc đáng nhớ hơn nữa.

Idol nào cũng muốn giành được càng nhiều cúp càng tốt

Nhưng trong khi có những nghệ sĩ giành cúp chỉ sau vài ngày debut, ngay sau khi giới thiệu ca khúc đầu tiên thì lại có những nhóm nhạc hoạt động nhiều năm rồi mà chiến thắng các show âm nhạc vẫn chỉ là giấc mơ xa vời. Nhất là với những nghệ sĩ đến từ công ty nhỏ, không có tiềm lực để quảng bá tên tuổi mạnh mẽ thì hành trình đến với chiếc cúp càng khó khăn hơn.

Fan K-Pop đã từng dành thời gian để thống kê quãng thời gian các nhóm nhạc kể từ khi debut đến khi nhận được chiếc cúp đầu tiên của một trong ba show âm nhạc của đài truyền hình trung ương là Music Bank (KBS), Music Core (MBC) và Inkigayo (SBS). Tính trung bình thì các nhóm nam phải chờ đợi 590 ngày mới nhận cúp còn nhóm nữ thì nhanh hơn, chỉ cần 430 ngày mà thôi.

NU'EST và Oh My Girl đã phải chờ thời gian rất dài mới nhận được chiếc cúp đầu tiên

Tính đến thời điểm này, Winner vẫn giữ kỷ lục là nhóm nam giành cúp nhanh nhất với 6 ngày hoạt động, ITZY giữ kỷ lục tương tự trong số các nhóm nhạc nữ với 11 ngày. Ngược lại, bảng phong thần cho nhóm nam và nữ giành cúp muộn nhất đã thuộc về NU’EST và Oh My Girl. NU’EST đã phải chờ đợi tới 2613 ngày (hơn 7 năm) còn Oh My Girl mấy 1581 ngày (hơn 4 năm) mới được chạm tay vào chiếc cúp.

Rõ ràng là NU’EST và Oh My Girl đang nắm giữ kỷ lục không nhóm nhạc nào muốn phá. Còn khán giả thì hết lời khen ngợi và động viên nỗ lực của hai nhóm, khi không bỏ cuộc suốt thời gian dài vất vả, cố gắng đến cùng để chạm vào thành công.

Sơn Vũ