“Ông hoàng tỷ view” J Balvin lần đầu “rủ rê” Dua Lipa tạo cú hit nóng nhất mùa hè 2020

Sau thành công vang dội của album 2 lần đạt chứng chỉ bạch kim - Colores, J Balvin tiếp tục gia tăng độ hot của mình với một ca khúc mới toanh quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ cực hot. Cách đây 2 tiếng, MV Un Día (One Day) đã chính thức được lên sóng YouTube.

Trước đây, J Balvin từng nhiều lần kết hợp cùng hai ngôi sao nhạc Latin - Bad Bunny và Tainy nhưng chưa bao giờ hòa giọng với nàng ca sĩ đình đám đến từ nước Anh - Dua Lipa. MV Un Día (One Day) được đạo diễn bởi Stillz với sự tham gia của nữ diễn viên người Tây Ban Nha lừng danh Úrsula Corberó (đóng chính trong series Money Heist nổi tiếng của Netflix).

J Balvin, Dua Lipa, Tainy và Bad Bunny

Un Día (One Day) mang giai điệu House pha Latin sôi động và cuồng nhiệt. Nội dung ca khúc nói về nỗi khát khao và mong chờ của chàng trai đối với người anh yêu - người đã không còn muốn gắn bó với anh nữa. Tuy nhiên, một khi đã nhấn "play" bài hát, bạn sẽ quên mất nội dung u buồn này vì mải cuốn theo giai điệu cực bắt tai của ca khúc này.

Bìa single “Un Día (One Day)”

J Balvin hiện đang là nghệ sĩ sở hữu nhiều MV tỷ view nhất (gồm 8 MV tính cả hát chính lẫn feature), trở thành “ông hoàng tỷ view” của YouTube: Mi Gente, X, Con Altura, Ay Vamos, 6 AM, I Like It, China và Ahora Dice . Trong đó, bản hit I Like It từng giành No.1 Hot 100 và nhận đề cử Grammy danh giá còn Ay Vamos là ca khúc giúp J Balvin trở thành nghệ sĩ Urban/ Reggaeton người Latin đầu tiên có MV đạt tỷ lượt xem.



J Balvin

Anh chàng Bad Bunny hiện là một trong những ngôi sao Latin trẻ tuổi đình đám bậc nhất thế giới. Anh từng nhiều lần lọt vào các BXH hàng đầu thế giới, 3 lần nhận đề cử Grammy và đoạt nhiều giải thưởng hoành tráng. Trên Spotify, nam ca sĩ, rapper sở hữu hơn 39,6 triệu lượt người nghe hằng tháng, nằm trong Top 30 toàn cầu.

Bad Bunny

Chỉ tập trung sản xuất và sáng tác nhạc, Tainy cũng đã gây dựng nên sự nghiệp đáng kể trong 10 năm theo đuổi dòng nhạc Latin. Anh từng nhiều lần xuất hiện trên các BXH của Billboard, nhận 1 đề cử Grammy nhờ bản hit I Like It. Tainy đang có hơn 15 triệu khán giả hằng tháng trên ứng dụng Spotify.

Tainy

Bóng hồng duy nhất thể hiện ca khúc Un Día (One Day) - Dua Lipa đã quá nổi tiếng với loạt hit khủng như New Rules, IDGAF, Scared To Be Lonely... hay mới đây là Don’t Start Now, Physical, Break My Heart. Sở hữu cá tính đặc biệt, phong cách quyến rũ và chất giọng độc đáo, cô nàng đã nhanh chóng bứt lên hàng sao lớn trong một thời gian ngắn.

Dua Lipa

Năm 2018, Dua Lipa xuất sắc chiến thắng cả 2 hạng mục được đề cử tại Grammy. Nữ ca sĩ trẻ đang nằm trong Top 5 nghệ sĩ được nghe nhạc nhiều nhất trên Spotify với hơn 54,9 triệu lượt mỗi tháng.

Nguyên Hoàng