Phim “A Piece Of Your Mind” của Jung Hae In bị cắt 4 tập do rating quá thấp

Quảng cáo

Cụ thể, vào 8/4, đội ngũ sản xuất của A Piece Of Your Mind đưa ra thông báo cắt đi 4 tập cuối, giảm từ 16 tập xuống còn 12 tập. Nguyên do được đoàn phim đưa ra là để đẩy nhanh diễn biến của câu chuyện trong phim. Đội sản xuất cho biết sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng kì vọng của mọi người cho đến cuối cùng.

Theo đó, nhân vật Moon Ha Won (Jung Hae In thủ vai) sẽ thể hiện sự thay đổi ngọt ngào của anh trong mối quan hệ với Han Seo Woo (Chae Soo Bin thủ vai). Chuyện tình của cả hai sẽ nhanh chóng được “đẩy nhanh tiến độ". Bên cạnh đó, đoàn phim cũng gửi lời cảm ơn đến những khán giả đã dành tình cảm cho bộ phim.

Hai diễn viên chính Chae Soo Bin và Jung Hae In

Tuy nhiên, nhiều “mọt phim" vẫn đoán được lí do cắt giảm tập phim là vì phim có rating (tỉ suất người xem) quá thấp. A Piece Of Your Mind là tác phẩm truyền hình có rating thấp kỉ lục trong vòng 2 năm qua của đài tvN với mức 1%. Người xem nhận định bộ phim có tiết tấu chậm cùng cốt truyện khá nhàm chán.

Tại Hàn Quốc, rất nhiều bộ phim truyền hình được quay theo hình thức "cuốn chiếu" - vừa quay vùa phát sóng. Do đó, trong một số trường hợp, tuỳ vào phản ứng của người xem cũng như rating, ê-kíp có thể tăng hoặc giảm số lượng tập phim để nắm bắt tình hình.

Poster phim A Piece Of Your Mind

A Piece Of Your Mind lột tả mối quan hệ tình cảm của anh chàng lập trình viên AI Moon Ha Won (Jung Hae In) và cô kĩ sư thu âm Han Seo Woo (Chae Soo Bin). Phim phát sóng vào thứ 2, thứ 3 hàng tuần trên đài tvN khung giờ 21h00 tối.

SNOV

SOOMPI