Showbiz 24H: Selena “collab” cùng BTS trong MV mới, Britney Spears xém “đốt” cả phòng gym

Bộ đôi “trai tài gái sắc” Gigi Hadid & Zayn Malik xác nhận tin vui

Trải qua vô số lần tan - hợp đầy sóng gió khiến giới truyền thông tốn không ít giấy mực, một lần nữa, cặp đôi Gigi - Zayn tiếp tục chiếm trọn “spotlight” khi thông tin siêu mẫu 25 tuổi đã mang thai 5 tháng được chính chủ xác nhận.

Gigi đã xác nhận thông tin cô nàng mang thai con đầu lòng trên chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon tập mới nhất.

Những dự định sắp tới trong tương lai của Gigi vẫn còn là một ẩn số, cô nàng cho biết: “Tôi nghĩ tôi đã thực sự “già” rồi, tôi yêu thời trang và các khía cạnh xung quanh nó cùng những người tôi được làm việc cùng. Nhưng ai biết được, có thể tôi sẽ dành toàn bộ thời gian tới để sống cùng với căn bếp”.

Trước đó, nàng mẫu đình đám đã tổ chức buổi tiệc sinh nhật của mình bên cạnh Zayn cùng với gia đình. Bữa tiệc này vô tình để lại rất nhiều “hint” về giới tính thiên thần nhỏ của “cặp đôi vàng”. Hầu hết dân tình đều dự đoán đây sẽ là chàng hoàng tử trong tương lai của các cô gái bởi quả bóng bay Gigi chia sẻ trên Instagram có dây cột màu xanh dương - màu sắc tượng trưng cho bé trai.

Britney Spears bất đắc dĩ tập thể dục tại gia vì đã lỡ đốt trụi cả phòng gym?

Nếu bạn đang thắc mắc cuộc sống những ngày qua của “công chúa nhạc Pop” diễn ra như thế nào thì hãy yên tâm vì nữ ca sĩ thực sự “ở nhà” một cách rất nghiêm túc. Nhằm giúp fan có thêm động lực giảm cân, Britney đã đăng tải một clip tập luyện lên Instagram và tiết lộ một bí mật gây sốc - phòng gym cô hay tới phải dừng hoạt động 6 tháng vì bị thiêu trụi.

Nguyên nhân của tai nạn này đến từ 2 cây nến mà giọng ca Baby One More Time... sử dụng. May mắn nhờ có chuông báo cháy kịp thời nên đám cháy đã được dập ngay sau đó, không ai bị thương. Tuy nhiên, khá nhiều vật dụng trong phòng đã bị tổn thất nặng nề.

Theo như Britney chia sẻ, việc nữ ca sĩ đốt nến đã dẫn đến sự cố hy hữu và gây ra một số thiệt hại đáng kể cho phòng gym

Hiện nữ ca sĩ vẫn chăm chỉ rèn luyện sức khỏe tại nhà riêng và người hâm mộ hy vọng căn nhà cô sẽ an toàn trước thói quen thắp nến của cô.

BTS bất ngờ xuất hiện trong MV "Boyfriend" của Selena Gomez?

Phiên bản MV “ngôi nhà búp bê” của ca khúc Boyfriend đã được phát hành vào ngày 29/4 với sự góp mặt không ngờ của các nhân vật tưởng lạ mà quen. Với đôi mắt “cú vọ”, các fan đã nhanh chóng nhận ra trong loạt búp bê đẹp lung linh trong MV có bóng dáng 2 thành viên BTS, không ai khác chính là búp bê Jin và Jungkook nằm trong bộ sưu tập mà BTS hợp tác với Mattel vào năm 2019.