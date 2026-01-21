Hiểu Minh đăng tâm thư sau chấn thương: Rơi nước mắt không phải vì đau mà vì tiếc nuối

HHTO - Sau chấn thương gặp phải trong trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc tại VCK U23 châu Á 2026, trung vệ Hiểu Minh đã có bức tâm thư đầy xúc động gửi tới người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Những chia sẻ của cầu thủ sinh năm 2004 nhanh chóng nhận được sự quan tâm và đồng cảm lớn từ các đồng đội cũng như người hâm mộ.

Trong trận bán kết diễn ra tối 20/1, U23 Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với U23 Trung Quốc với quyết tâm cao. Tuy nhiên, Hiểu Minh không may dính chấn thương và buộc phải rời sân sớm từ phút thứ 30 của trận đấu, để lại khoảng trống lớn nơi hàng phòng ngự. Hình ảnh trung vệ trẻ bật khóc khi được đưa ra khỏi sân đã khiến nhiều cổ động viên không khỏi xót xa. Chung cuộc, U23 Việt Nam để thua 0-3 trước U23 Trung Quốc và lỡ hẹn với trận chung kết.

Trung vệ Hiểu Minh dính chấn thương trong trận bán kết U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc.

Chia sẻ trong tâm thư sau trận đấu, Hiểu Minh cho biết những giọt nước mắt rơi không xuất phát từ nỗi đau thể xác, mà bởi sự day dứt và tiếc nuối khi không thể tiếp tục thi đấu, không thể chiến đấu đến những giây phút cuối cùng và cống hiến trọn vẹn cho màu cờ sắc áo. Trung vệ này khẳng định khoác lên mình màu áo đội tuyển luôn là niềm tự hào lớn lao và việc phải rời sân trong hoàn cảnh ấy là điều khiến anh đau lòng nhất.

Trung vệ mang áo số 4 của U23 Việt Nam. (Ảnh: FBNV)

Nói về kết quả trận đấu, Hiểu Minh thừa nhận đây là điều không cầu thủ nào trong đội mong muốn. Anh cho biết toàn đội đã bước vào trận đấu với tất cả quyết tâm, niềm tin và khát khao chiến thắng, song bóng đá luôn tồn tại những khoảnh khắc nghiệt ngã. Qua bức tâm thư, cầu thủ thuộc biên chế CLB PVF-CAND mong người hâm mộ có thể bao dung, thấu hiểu và tiếp tục dành những lời động viên để U23 Việt Nam có thêm sức mạnh tinh thần, sớm đứng dậy sau thất bại.

Bên cạnh đó, Hiểu Minh cũng gửi lời cảm ơn tới ông bà, bố mẹ, gia đình, bạn bè và những người luôn âm thầm ở phía sau, tiếp thêm động lực cho anh trong suốt hành trình theo đuổi đam mê sân cỏ. Đặc biệt, sự quan tâm, hỏi thăm và động viên từ người hâm mộ trong những ngày khó khăn được anh xem là nguồn động lực rất lớn để bản thân vững vàng hơn.

Nội dung bức tâm thư của Hiểu Minh được đăng tải trên trang cá nhân.

Theo chia sẻ, trong vài ngày tới, Hiểu Minh sẽ trở về Việt Nam để tiến hành phẫu thuật. Trung vệ sinh năm 2004 khẳng định sẽ nỗ lực hết mình trong quá trình hồi phục, tập luyện với ý chí và quyết tâm cao nhất, hướng tới ngày trở lại sân cỏ mạnh mẽ hơn, tiếp tục cống hiến cho bóng đá Việt Nam và đáp lại niềm tin mà người hâm mộ đã gửi gắm.