HIEUTHUHAI và Orange gặp "kiếp nạn" hủy show tại Mỹ ngay phút chót

HHT - Mới đây, HIEUTHUHAI và Orange cùng lúc đăng tải thông báo phải hủy buổi biểu diễn tại Mỹ khiến cộng đồng fan tiếc nuối.

Chiều 1/3, HIEUTHUHAI gây chú ý khi chia sẻ về việc lỡ hẹn cho lần "xuất ngoại" đầu năm. Theo như lịch trình, giọng ca Ngủ Một Mình sẽ có một tour diễn kéo dài 4 ngày tại Mỹ trong chương trình Feel The Beat 2. Tuy nhiên, vì sự cố BTC chưa chuẩn bị đầy đủ visa cho cả ê-kíp nên chuyến bay không thể cất cánh, phía nam rapper đã phải hủy bỏ chương trình.

Bài đăng của HIEUTHUHAI nhanh chóng thu hút sự chú ý của netizen, cộng đồng fan xa quê còn bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể gặp mặt idol. Ngay khi giọng ca Không Thể Say thông báo hủy show thì nhiều khán giả mua vé ủng hộ HIEUTHUHAI cũng nhận được tin nhắn buổi biểu diễn bị hủy.

Không chỉ HIEUTHUHAI, Orange cũng đã vướng "kiếp nạn" hủy show ngay phút chót trong đêm diễn tối 1/3 tại chương trình The Melodies of Hua Kim Tuyen. Nàng Cam trấn an người hâm mộ: "Show diễn đã bị huỷ bỏ theo thông tin mới nhất mà BTC cập nhật. Orange mong sẽ được quay trở lại gặp gỡ các khán giả ở Georgia vào 1 dịp gần nhất".

Hơn một tuần qua, giọng ca Gặp Lại Năm Ta 60 đã có chuyến lưu diễn thành công tại Mỹ. Sáng 2/3, nàng "Ong Bây Bi" đã về Việt Nam, chuẩn bị cho các sự kiện sắp tới.