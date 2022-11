Hilary Duff chỉ trích việc ra mắt cuốn hồi ký hé lộ nhiều góc khuất về cuộc đời Aaron Carter

HHT - Chưa đầy 2 tuần sau khi Aaron Carter qua đời, một nhà xuất bản tuyên bố sẽ sớm phát hành cuốn hồi ký hứa hẹn hé lộ nhiều góc khuất về cuộc đời nam ca sĩ. Ngay lập tức, bạn gái cũ Hilary Duff và gia đình Carter đã lên án hành động trục lợi này.

Cuốn hồi ký Aaron Carter: An Incomplete Story Of An Incomplete Life (Aaron Carter: Câu Chuyện Dang Dở Của Một Cuộc Đời Không Trọn Vẹn - PV) được chấp bút bởi nhà văn Andy Symonds trong 3 năm, dự kiến sắp lên kệ - chỉ 2 tuần kể từ khi nam ca sĩ được tìm thấy qua đời tại nhà riêng vào ngày 5/11.

Một số trích dẫn trong cuốn hồi ký hé lộ việc Aaron Carter đã tiệc tùng thâu đêm tại nhà của "ông hoàng nhạc Pop" Michael Jackson hay chi tiết về cuộc tình đình đám với nữ diễn viên Hilary Duff khi anh mới 13 tuổi. Cuốn hồi ký cũng ám chỉ rằng cặp đôi từng có những hành động vượt quá giới hạn khi còn quá trẻ.

Ngay lập tức, nữ diễn viên Hilary Duff đã lên án cuốn hồi ký này: “Thật đáng buồn! Anh ấy mới qua đời chưa được một tuần mà họ lại lợi dụng sự mất mát này nhưng một chiêu trò để kiếm lời. Họ không hề để tâm chút nào đến sự nhạy cảm của tác phẩm trong thời điểm này. Thật là kinh khủng khi đời tư của anh ấy trở thành công cụ kiếm tiền như thế này.”

Được biết bản thân Aaron Carter khi còn sống cũng đã từng cố gắng ngăn không cho cuốn hồi ký xuất bản, anh chia sẻ rằng: "Tôi không muốn xuất bản nó. Các nhà xuất bản cho rằng nó là một cơ hội tiềm năng, trong khi cuốn hồi ký ấy chẳng có gì." Sau khi chịu nhiều sức ép từ dư luận, phía nhà xuất bản cũng quyết định dời lịch phát hành cuốn hồi ký vô thời hạn, nhằm thể hiện sự tôn trọng đối với mất mát của gia đình Carter.

Về phía Hilary Duff, cô và Aaron Carter đều là những ngôi sao tuổi teen đình đám đầu thập niên 2000. Cả hai gặp nhau trên phim trường Lizzie McGuire và bắt đầu hẹn hò vào năm 2000. Tuy vậy, cuộc tình giữa hai người gặp trục trặc do tin đồn liên quan tới người thứ ba, nữ diễn viên Lindsay Lohan.