Hình ảnh về sức phá hủy toàn diện của bão Chido vừa xảy ra, ngang siêu bão Yagi

HHT - Các nhà chức trách sợ rằng đã có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người thiệt mạng do cơn bão Chido. Đây là cơn bão ít được nhắc đến khi nó hình thành và phát triển, nhưng đang khiến cả thế giới bất ngờ vì mức độ tàn phá của nó. Bão Chido được cho là mạnh ngang với siêu bão Yagi ở khu vực Đông Nam Á.

Bão Chido đã trở thành cơn bão tàn khốc nhất ảnh hưởng đến Mayotte - một vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở Ấn Độ Dương - trong 90 năm. Không nhiều trang tin nhắc đến cơn bão này khi nó hình thành, có lẽ vì cũng không nhiều người dự đoán được hậu quả của nó.

Về cơn bão Chido

Chido phát triển từ một áp thấp nhiệt đới ở phía Đông Nam Ấn Độ Dương từ ngày 7 - 8/12. Nó mạnh lên thành bão và đi vào Mayotte, quần đảo có khoảng 320.000 dân ở gần bờ biển phía Đông châu Phi. Mayotte là một vùng lãnh thổ của Pháp và vùng này rất nghèo.

Bão Chido còn ảnh hưởng đến một số quốc gia ở Đông Nam châu Phi, gây mưa lớn, làm hư hại nhà cửa, trước khi nó suy yếu.

Đây là video khung cảnh tan hoang ở Mayotte sau bão Chido - không còn lời nào để miêu tả:

Bão Chido đổ bộ khi nào?

Chido đổ bộ Mayotte vào cuối tuần vừa rồi với sức gió hơn 220 km/h, sau đó đổ bộ Mozambique.

Cơn bão này mạnh đến mức nào?

Bão Chido mạnh đến khó tin. Các trang khí tượng cho rằng khi đổ bộ Mayotte, bão Chido là bão Cấp 4 trên thang bão gồm 5 cấp vẫn được dùng ở Mỹ. Mà theo Trung tâm Bão Quốc gia (NHC) của Mỹ thì bão Cấp 4 có thể phá hủy những ngôi nhà được xây chắc chắn, giật bật gốc cây và đốn gục các cột điện.

Theo một số thống kê chưa chính thức của các trang khí tượng, bão Chido có thể là một trong những cơn bão khủng khiếp nhất mọi thời đại ở bán cầu Nam. Nó cũng là cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ Mayotte kể từ năm 1934. Bão Chido cũng được cho là sánh ngang với siêu bão Yagi, trở thành một trong những thảm họa khí tượng nghiêm trọng nhất thế giới trong năm 2024.

Đây là video cho thấy “sự phá hủy toàn diện” do bão Chido ở Mayotte:

Bao nhiêu người ở Mayotte thiệt mạng vì bão Chido?

Con số chính thức là 19, theo trang Al Jazeera, nhưng người ta sợ rằng con số thực sự là hàng trăm người, hoặc có thể đến hàng ngàn. Bộ Nội vụ Pháp nói, để đưa ra con số chính xác có thể cần “nhiều ngày”. Các đội cứu hộ đã được cử đến Mayotte, cố gắng tìm nạn nhân trong những đống đổ nát.

Và đấy là chưa kể đến thiệt hại về vật chất do cơn bão Chido. Cơ sở hạ tầng bị tàn phá khiến nhiều khu vực ở Mayotte không có thức ăn, không có nước.

Chido giờ đang ở đâu?

Sáng 17/12, bão Chido đã trở thành một vùng áp thấp rồi sẽ tan dần trong hôm nay.

Một lần nữa, các nhà khoa học cảnh báo rằng các cơn bão đều đang trở nên dữ dội hơn do biến đổi khí hậu và biển/ đại dương ấm lên. Vùng biển nơi bão Chido phát triển đã ấm hơn 1 - 2oC so với mức bình thường.