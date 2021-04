Hình bóng kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời ở Indonesia lúc hoàng hôn, cư dân mạng tranh cãi

"Chữa lành" tâm hồn với những phòng tư vấn tâm lý mini trên mạng xã hội HHT - Nhiều bạn trẻ đã thành lập những phòng tư vấn mini trên các nền tảng mạng xã hội với mong muốn giúp đỡ, nâng cao nhận thức về các vấn đề tâm lý mà thế hệ của mình phải đối diện hằng ngày.

Gặp gỡ Sandy và câu chuyện lan tỏa thông điệp tích cực về chứng tự kỷ đầy cảm hứng Thử thách “Puzzle Dance Challenge” cùng hashtags #Autism #KhacBietVanTuyet #PuzzleDanceChallenge, mang thông điệp nhân văn lan tỏa nhận thức về chứng tự kỷ: KHÁC BIỆT VẪN TUYỆT những ngày qua đã nhận được nhiều hưởng ứng trên mạng xã hội.

Cựu Tổng thống Trump sẵn sàng làm việc: Bạn có thể “book” lịch mời ông Trump dự sự kiện? HHT - Ai cũng cần làm việc, và cựu Tổng thống cũng vậy thôi. Hơn nữa, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lại chẳng phải là người thích ngồi yên một chỗ. Cho nên, ông đã mở ra một kênh để mọi người có thể “book” lịch mời ông và Phu nhân Melania đi dự các sự kiện.

"Công chúa béo" Quỳnh Anh than thở "muốn gục ngã nhưng vẫn phải cố vì con", chuyện gì đây? HHT - Story mới đây của "công chúa béo" Quỳnh Anh nhắc đến chuyện "muốn gục ngã nhưng vẫn phải cố gắng vì con" khiến cộng đồng mạng không khỏi hoang mang.

“Bóng ma” kênh đào Suez: Một con tàu khác mắc kẹt ở sông, giống y hệt tàu Ever Given HHT - Có lẽ những con tàu đang chứng minh rằng cái gì mà tàu Ever Given làm được thì tàu khác cũng làm được chăng? Trong một sự việc vô cùng khó tin, sau khi kênh đào Suez vừa được giải phóng thì ở một nơi khác, một con tàu khác lại mắc cạn với tình huống giống y hệt tàu Ever Given.

Thuyền trưởng nữ đầu tiên của Ai Cập bị đổ lỗi về vụ nghẽn kênh đào Suez, sự thật thế nào? HHT - Nhiều lý do đã được đưa ra cho vụ việc tàu Ever Given gây tắc kênh đào Suez, trong đó có cả lý do thời tiết và lỗi của con người. Có một nhân vật đã bị đổ lỗi về sự việc này, đó là thuyền trưởng nữ đầu tiên của Ai Cập. Sự thật thì cô có phải là “thủ phạm” khiến tàu Ever Given mắc cạn không?

“Ở ẩn” suốt mấy năm, ông trùm mafia Ý vừa bị bắt lại vì… đăng video nấu ăn lên YouTube HHT - Ông trùm mafia Ý này đã trốn suốt mấy năm liền khiến cảnh sát chưa thể bắt được. Tuy nhiên, ông ta lại mắc một sai lầm lớn khi bắt đầu đăng video mình nấu các món ăn Ý lên YouTube. Tuy ông trùm này không lộ mặt nhưng có một chi tiết khiến cảnh sát vẫn nhận ra.

Á hậu Phương Anh xứng danh “con nhà người ta” với số điểm tốt nghiệp ĐH cao nhất ngành HHT - Sáng ngày 30/3, Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh xuất hiện rạng rỡ trong buổi lễ tốt nghiệp tại trường Đại học. Người đẹp xuất sắc trở thành tân thủ khoa của ngành Hệ thống quản lý thông tin.