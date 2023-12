Hình thể ấn tượng của 6 thí sinh mặc đồ bơi đẹp nhất Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023

HHT - Sau đêm thi Bán kết, 38 thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 tiếp tục bước vào phần thi Best in Swimsuit (Người đẹp Biển). Top 6 chung cuộc của phần thi này mang đến nhiều bất ngờ.

Top 6 Best in Swimsuit (Người đẹp Biển) của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023.

Nguyễn Thanh Thanh (SBD 088) đến từ Trà Vinh

Người đẹp sinh năm 1999 cao 1m70, số đo hình thể 80-62-91 cm. Thanh Thanh là Á khôi 1 Hoa khôi Sông Vàm 2022 và giành thêm giải phụ Người đẹp Thời trang của cuộc thi này.

Hoàng Thị Nhung (SBD 676) đến từ Hà Nội

Người đẹp sinh năm 1996, cao 1m79, số đo hình thể 86-62-98 cm. Hoàng Thị Nhung từng giành giải Siêu mẫu triển vọng của cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2015 và lọt Top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Cô nằm trong Top 15 Best Catwalk của cuộc thi năm nay.

Ngô Bảo Ngọc (SBD 678) đến từ TP.HCM

Bảo Ngọc sinh năm 1995, cao 1m75, số đo hình thể 85-62-92 cm. Cô từng giành danh hiệu Người đẹp Biển và lọt Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Ở cuộc thi năm nay, cô giành giải Best Catwalk (Người đẹp catwalk đẹp nhất), là Đại sứ Môi trường và nằm trong Top 10 Người đẹp Thời trang.

Vũ Thúy Quỳnh (SBD 696) đến từ Điện Biên

Người đẹp sinh năm 1998, cao 1m74, số đo hình thể 84-63-94 cm. Thúy Quỳnh nổi bật với loạt thành tích thi sắc đẹp: Người đẹp Ảnh - Top 10 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022, Top 12 Siêu mẫu Việt Nam 2018, Giải Siêu mẫu Phong cách cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2018, thành viên team HLV Hương Giang tại The New Mentor 2023. Người đẹp giành giải thưởng phụ Best Face (Khuôn mặt đẹp nhất) của cuộc thi năm nay.

Bùi Thị Xuân Hạnh (SBD 579) đến từ Ninh Bình

Người đẹp sinh năm 2001, cao 1m71, số đo hình thể 82-60-87 cm. Xuân Hạnh là Á quân của The Face Vietnam 2023, cô thuộc team Vũ Thu Phương.

Phan Lê Hoàng An (SBD 382) đến từ TP.HCM

Hoàng An sinh năm 2000, cao 1m69, số đo hình thể 79-58-92 cm. Người đẹp từng lọt Top 10 Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 cùng các giải phụ Người đẹp Du lịch và Người đẹp Trang phục Thân thiện Môi trường), Top 20 Miss World Vietnam 2022 cùng các giải phụ Người đẹp Thể thao. Hoàng An giành giải thưởng phụ Best Interview (Người đẹp trả lời phỏng vấn xuất sắc nhất) của Miss Cosmo Vietnam 2023.