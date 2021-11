Hoa hậu Đỗ Thị Hà tươi tắn đi phơi nắng, ghi điểm với việc cho Hoa hậu Trung Quốc mượn đồ

HHT - Khoe loạt ảnh “phơi nắng” trên tầng thượng, Hoa hậu Đỗ Thị Hà diện chiếc váy màu xanh lam đậm vô cùng nổi bật. Nàng hậu khiến fan không chỉ “quắn quéo” con tim vì vẻ ngoài xinh tươi rạng rỡ, mà còn vì hành động đẹp, cô cho Hoa hậu Trung Quốc mượn trang phục tham gia phần thi đối đầu Head To Head Challenge.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà đang có phong độ rất tốt tại cuộc thi Miss World (Hoa hậu Thế giới) 2021. Cô gây ấn tượng nhờ sự tự tin, rạng rỡ, nhiệt tình và vô cùng tốt bụng với các đối thủ. Nàng hậu đang thật sự tận hưởng cuộc thi với tâm lý vô cùng thoải mái, không hề có chút căng thẳng hay áp lực.

Mới đây, Hoa hậu Đỗ Thị Hà lại khiến fan Việt tự hào nhờ hành động đẹp với Hoa hậu Trung Quốc. Người đẹp cho Hoa hậu Trung Quốc mượn bộ váy của NTK Lê Thanh Hoà trong phần thi đối đầu Head To Head Challenge.

Đại diện Trung Quốc đã nhắn tin cám ơn Hoa hậu Đỗ Thị Hà sau phần thi của mình: “Mình đã hoàn thành phần thi H2H rồi! Điểm của mình là 80/100! Cám ơn vì đã cho mình mượn chiếc váy đẹp, nó rất ấn tượng.” Hoa hậu Đỗ Thị Hà trả lời cô bạn: “Chúc mừng chị em của tôi!” Hành động của Hoa hậu Đỗ Thị Hà khiến cộng đồng mạng dậy sóng, đúng như Hoa hậu Mỹ đã từng nhận xét Đỗ Thị Hà là một cô gái vừa đáng yêu vừa cực kỳ tốt bụng.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng mới khoe lên trang cá nhân loạt ảnh người đẹp phơi nắng trên tầng thượng. Cô mặc chiếc váy dài màu xanh lam đậm, thiết kế nhiều tầng thướt tha, khoe vai trần gợi cảm.

Cuộc thi Miss World (Hoa hậu Thế giới) 2021 đã thực hiện xong tương đối nhiều phần thi phụ, trong đó có buổi thuyết trình Dự án Nhân ái, phần thi đối đầu Head To Head Challenge, ghi hình Dances of The World trên đường phố Puerto Rico.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Đỗ Thị Hà kêu gọi netizen bình chọn cho cô tại phần thi Head To Head Challenge. Theo như người đẹp chia sẻ, cô đã thực hiện khá tốt phần thi này, mặc dù phần thi này năm nay tương đối khó và thử thách hơn so với những năm trước.