Hoa hậu Tiểu Vy và ca sĩ Bảo Thy song ca “Công Chúa Bong Bóng” tại fan meeting

HHT - Buổi fan meeting của Hoa hậu Tiểu Vy kỷ niệm 5 năm đăng quang có sự tham gia của ca sĩ Bảo Thy. Màn song ca bài hát “Công Chúa Bong Bóng” với ca sĩ Bảo Thy - thần tượng hồi nhỏ của nàng hậu khiến fan vô cùng thích thú.

Nhân dịp kỷ niệm 5 năm đăng quang, Hoa hậu Tiểu Vy đã tổ chức buổi fan meeting để tri ân những người hâm mộ yêu quý đã theo dõi và ủng hộ nàng hậu trong suốt hành trình vừa qua.

Để chuẩn bị những màn trình diễn tốt nhất cho buổi fan meeting, Hoa hậu Tiểu Vy đã chăm chỉ luyện tập không chỉ về vũ đạo mà còn về giọng hát. Khán giả đã cô cùng phấn khích khi được chứng kiến vũ đạo và khả năng hát của Tiểu Vy với ca khúc Flower và All Eyes On Me lời Việt.

Không những thế, một vị khách mời vô cùng đặc biệt cũng là thần tượng lúc nhỏ của Tiểu Vy cũng đến tham dự. Lần đầu tiên nàng hậu được song ca bài hát Công Chúa Bong Bóng cùng với ca sĩ Bảo Thy.

Giọng hát ngọt ngào của 2 cô gái khiến khán giả hò reo nồng nhiệt.

Buổi fan meeting diễn ra thành công tốt đẹp, 500 bạn fan tham dự cũng đã có những giây phút “cười banh nóc” với sự hài hước của Hoa hậu Tiểu Vy. Không chỉ được giao lưu, gặp gỡ Hoa hậu Việt Nam 2018, các bạn fan tham dự còn nhận được những phần quà hấp dẫn và thiết thực.